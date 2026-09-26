மின் கணக்கீட்டுக்கு நிரந்தரப் பணியாளர்களை நியமிக்காமல் தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதா? - அன்புமணி கேள்வி

பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
சென்னை மாநகரம் உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் மின்சாரப் பயன்பாட்டைக் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் தனியார் நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளதாகவும், அந்நிறுவனத்தின் மூலம் அமர்த்தப்படும் பணியாளர்களைக் கொண்டு மின் பயன்பாடு கணக்கிடப்படும் என்றும் மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. நிரந்தரப் பணியிடங்களை ஒழித்து ஒப்பந்தப் பணி முறையை ஊக்குவிக்கும் இந்த சமூகநீதிக்கு எதிரான அறிவிப்பு கண்டிக்கத்தக்கது.
மின்சாரப் பயன்பாட்டை கணக்கீடு செய்வதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கு போதிய பணியாளர்கள் இல்லாதது தான் காரணம் என்பதில் ரகசியம் எதுவும் இல்லை. இந்த சிக்கலுக்கான தீர்வு காலியாக உள்ள மின் கணக்கீட்டாளர் மற்றும் வருவாய் பிரிவு பணியிடங்களை நிரப்புவது தான். மின்சார வாரியத்தில் உள்ள 7590 கணக்கீட்டாளர் பணியிடங்களில், 73.81%, அதாவது 5,602 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. வருவாய்ப் பிரிவு பணியிடங்களையும் சேர்த்தால் மொத்தமுள்ள 14,804 பணியிடங்களில், 7119 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, மின் கணக்கீட்டு ஆய்வாளர் நிலையிலும், மொத்தமுள்ள 3,976 பணியிடங்களில் 1,073 காலியாக உள்ளன.
தவெக அரசு நினைத்திருந்தால், பொறுப்பேற்ற நாளில் இருந்து இப்போதைக்குள் இந்த காலியிடங்களை நிரப்பியிருக்க முடியும். காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை இப்போது தொடங்கினால் கூட அதிகபட்சமாக 3 மாதங்களில் நிறைவு செய்து விட முடியும். ஆனால், அதை செய்யாமல் இந்த பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதன் நோக்கம், இந்தப் பணியிடங்களை ஒழித்து விட்டு, ஒப்பந்த பணியிடங்களை ஏற்படுத்துவது தான். அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த நடைமுறை என்று மின்வாரியத் தரப்பில் கூறப்பட்டிருந்தாலும் கூட, அது உண்மையல்ல. ஒவ்வொரு 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறையும் இந்த ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நடைமுறை தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
நிரந்தரப் பணியாளர்களுக்கு மாற்றாக ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை நியமிப்பதில் உள்ள அநீதிகள் குறித்து தொடர்ந்து தெளிவுபடுத்தி வருகிறேன். நிரந்தரப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் குறைவாகத் தான் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும். அதிலும் ஒரு பங்கு ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை அனுப்பும் தனியார் மனிதவள நிறுவனங்களுக்கு சென்று விடும். அந்த வகையில் இந்த வகை பணி நியமனங்கள் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் உடல் உழைப்பை சுரண்டுகின்றன.
இரண்டாவதாக, ஒப்பந்தப் பணி நியமனங்களில் இட ஒதுக்கீட்டு முறை பின்பற்றப்படுவதில்லை. மின்சார வாரியத்தில் மின்சாரக் கணக்கீடு தொடர்பான பணிகளில் மட்டும் 8,192 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், அவை நிரந்தரப் பணியாளர்களைக் கொண்டு நிரப்பப்பட்டால், குறைந்தபட்சம் 69%, அதாவது 5652 வேலைவாய்ப்புகள் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, இஸ்லாமிய, பட்டியலின, பழங்குடியின வகுப்புகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கும். இதன் மூலம் அவர்களின் குடும்பங்கள் முன்னேற்றம் பெறும். இது தான் சமூகநீதி ஆகும். ஆனால், ஒப்பந்த முறை பணி நியமனங்கள் உழைப்பு சுரண்டலுக்கே வழி வகுக்கும்.
மூன்றாவதாக, நிரந்தரப் பணியாளர்களைக் கொண்டு மின்சாரப் பயன்பாட்டை கணக்கிடும் போது, அதில் ஏதேனும் தவறுகள் நடந்தால், அதற்கு அவர்களை பொறுப்பாக்க முடியும். ஆனால், ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு பொறுப்புடைமை கிடையாது என்பதால், அதற்கு அவர்களை பொறுப்பாக்க முடியாது. இதனால், அளவுக்கு அதிகமாக மின்சாரக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் சிக்கல் மேலும் அதிகரிக்குமே தவிர, ஒருபோதும் குறையாது.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தவெக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், அனைத்துத் துறைகளிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னர், அவர்கள் பணி நிலைப்பு செய்யப்படுவர் என்று வாக்குறுதி (வாக்குறுதி எண்: 2(எச்)3) அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி பார்த்தால், தமிழ்நாட்டில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட பணியாளர்களில் 90%க்கும் மேற்பட்டோர் பணி நிலைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால், அதை விடுத்து, மீண்டும் மீண்டும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமிப்பது சமூகநீதியோ, மனித உரிமையோ அல்ல.
சமூகநீதி தான் தங்களின் உயிர்மூச்சுக் கொள்கை என்று முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களும், தவெகவும் திரும்பப் திரும்ப கூறி வருகின்றன. நிரந்தரப் பணியிடங்களை ஒழித்து விட்டு, ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை நியமிப்பது தான் சமூகநீதியா? என்று மக்கள் வினா எழுப்புகின்றனர். தவெக தலைமையிலான அரசு, சமூக நீதியைக் காக்கும் அரசு என்பதை செயல்பாடுகள் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும். அதற்காக, மின் கணக்கீட்டாளர் பணிக்கு ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை நியமிக்கும் முடிவை கணக்கிட்டு, அனைத்து காலியிடங்களையும் நிரந்தரப் பணியாளர்களைக் கொண்டு நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.