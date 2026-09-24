தமிழக செய்திகள்

மதுராந்தகம்-தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வினியோகம்: தேர்தல் ஆணையத்தில் அ.தி.மு.க. புகார்

பணம் விநியோகம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்து, கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டும்.
அ.தி.மு.க.
அ.தி.மு.க.
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Summary

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு பெருமளவில் பணம் வழங்கப்பட்டதாக அ.தி.மு.க. வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் இன்பதுரை எம்.பி., தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். த.வெ.க. வேட்பாளர் ஆதரவாக ரெட்டிபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திட்டமிட்ட லஞ்ச விநியோகம் நடந்ததாக கூறி, விசாரணை, ஆதாரப் பாதுகாப்பு, செலவுத் தணிக்கை, எஃப்ஐஆர் பதிவு, பறக்கும் படைகள் வலுப்படுத்தல் போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என கோரியுள்ளார்.

தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அ.தி.மு.க. வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் இன்பதுரை எம்.பி. அனுப்பி உள்ள புகார் மனுவில் கூறி இருப்பதாவது:-

தேர்தல் விதி மீறல்

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மற்றும் தேர்தல் சட்டங்கள் கடுமையாகவும் பரவலாகவும் மீறப்படுவதை உங்கள் அவசரக் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் த.வெ.க. கட்சியின் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்காளர்களைத் தூண்டும் நோக்கில், ரெட்டிபாளையம் பகுதியில் வாக்காளர்களுக்குப் பெருமளவு பணம் விநியோகிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு அப்பால், இதேபோன்ற சட்டவிரோதப் பண விநியோகங்களும் வாக்காளர்களைத் தூண்டும் செயல்களும் மாவட்டம் முழுவதும் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இத்தகைய செயல்கள் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்களை நேரடியாக சீர்குலைப்பதோடு, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-இன் பிரிவு 123(1) (லஞ்சம்) மற்றும் தொடர்புடைய குற்றவியல் சட்டங்களின்படி ஒரு கடுமையான ஊழல் நடைமுறையாகும்.

விசாரணை தேவை

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் முழுவதும் மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர்கள், தேர்தல் அலுவலர்கள், பறக்கும் படைகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மூலம் ஒரு விரிவான கள அளவிலான விசாரணையை மேற்கொள்ள உத்தரவிட வேண்டும்.

ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்தல்

தொடர்புடைய சிசிடிவி காட்சிகள், களப்பதிவுகள் மற்றும் சமூக ஊடக, மின்னணு ஆதாரங்கள் ஆகியவை சிதைக்கப்படுவதற்கு அல்லது அழிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், அவற்றை உடனடியாகப் பாதுகாத்து வைக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

ஆய்வு செய்தல்

கணக்கில் காட்டப்படாத பணப் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறியவும், தேர்தல் செலவின வெளிப்படுத்தல்களைச் சரிபார்க்கவும், சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர் மற்றும் அரசியல் கட்சியின் பிரசாரம், வங்கி மற்றும் செலவினப் பதிவேடுகளைத் தணிக்கை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்.

பணம் விநியோகம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்து, கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டும்.

அரசியல் சார்பு அல்லது அந்தஸ்தைப் பொருட்படுத்தாமல், இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மற்றும் கையாளுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

பணம் அல்லது லஞ்சங்கள் மேலும் விநியோகிக்கப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரத்தில் உள்ள அனைத்து முக்கியப் பகுதிகளிலும் பறக்கும் படைகள், சோதனைச் சாவடிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு வழிமுறைகளின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் உடனடியாகவும் கடுமையாகவும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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