படகோட்டம் போட்டியில் வெள்ளி வென்று சாதனை - தமிழக வீராங்கனை நேத்ராவுக்கு ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு!

ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் படகோட்டம் போட்டியில், பெண்கள் டிங்கி பிரிவில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
இவரின் இந்த வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஊக்கத்தொகையும் அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில்.,
“ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் படகோட்டப் போட்டி பெண்கள் டிங்கி பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள படகோட்ட வீராங்கனை நேத்ரா குமணனுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அவரது இச்சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.30 லட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். திறமை, கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பால் அவர் இந்த வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.
படகோட்ட வீராங்கனை நேத்ரா குமணனின் வெற்றி, தமிழ்நாட்டின் இளம் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும். எதிர்காலத்திலும் அவர் பல வெற்றிகளைப் பெற்று புதிய சாதனைகளைப் படைத்திட வாழ்த்துகள்.”
என்று தெரிவித்துள்ளார்.