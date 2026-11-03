பள்ளி பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்தவர்களுக்கு பாராட்டு விழா - முதற்கட்டமாக 5 மாவட்ட மாணவர்களை சந்திக்கும் விஜய்!

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 10,11,12ம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவ, மாணவிகளை தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சந்தித்து, பாராட்டி வருகிறார்.
அந்தவகையில், இந்த ஆண்டும் 2025-26ம் கல்வியாண்டு பொதுத் தேர்வுகளில் மேற்குறிப்பிட்ட வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டுகிறார்.
இந்நிலையில் முதல்கட்டமாக, மாவட்டரீதியாக சில தொகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் நாளை (நவ.4) சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள ஆர்.கே.கன்வென்ஷன் சென்டரில் பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது. பெற்றோர்களும் விழாவில் கலந்துகொள்கின்றனர்.
காலை 11 மணிக்கு அரங்கிற்குள் அனுமதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு, மதிய உணவு வழங்கப்படுகிறது. பின்னர் மதியம் 2 மணிக்கு மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், ஊக்கத்தொகையும் வழங்குகிறார் முதலமைச்சர் விஜய்.
தவெகவின் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான ஆனந்த் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.