கர்நாடகா வறட்சி: மாநில அரசை சாடிய எடியூரப்பா; அடுத்த ஆட்சியை பா.ஜ.க. கூட்டணி அமைக்கும் என நம்பிக்கை

கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் அரசு ஆணவத்துடனும் பொறுப்பற்ற முறையிலும் செயல்படுவதாக மூத்த பா.ஜ.க. தலைவர் பி.எஸ். எடியூரப்பா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மாநிலத்தில் நிலவும் வறட்சி மற்றும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களை கையாள்வதில் இந்த அரசு தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக அவர் விமர்சித்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சரான எடியூரப்பா, அடுத்த தேர்தலில் பா.ஜ.க.வும் ஜே.டி.(எஸ்) கட்சியும் இணைந்து போட்டியிட்டு, பெரும்பான்மையை பெற்று, கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஆட்சியை அமைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"டி.கே. சிவகுமார் தலைமையிலான இந்த அரசு பொறுப்பற்ற தன்மையின் உச்சத்தில் உள்ளது. வறட்சி குறித்தோ அல்லது மக்கள் சந்திக்கும் துயரங்கள் குறித்தோ இந்த அரசுக்கு எந்த புரிதலும் இல்லை. மிகப்பெரிய பெரும்பான்மை பலம் இருந்தும், மிகவும் ஆணவத்துடன் செயல்படுகிறது" என்று செய்தியாளர்களிடம் எடியூரப்பா கூறினார்.
ஊடகங்களும் பிற தரப்பினரும் விமர்சனங்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிய போதிலும், இந்த அரசு தனது தவறுகளைத் திருத்திக்கொள்ள மறுத்துவிட்டதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், மக்கள் இந்த அரசுக்குத் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று கூறினார்.
மேலும், சித்தராமையாவை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கு ஒரு "திட்டமிட்ட சதி" நடந்ததாகவும் எடியூரப்பா குற்றம் சாட்டினார்.
"அதிகார போதையில் அவர்கள் தங்களுக்குத் தோன்றியதை செய்கிறார்கள். மக்கள் அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவார்கள். ஒரு திட்டமிட்ட சதியின் ஒரு பகுதியாக, சிவகுமாரும் மற்றவர்களும் சேர்ந்துதான் சித்தராமையாவை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலக செய்தனர். இது அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மைதான். இதற்கு பின்னால் இருந்தவர்களுக்கு தகுந்த பாடம் கற்பிக்கப்படும்.
நடப்பவற்றையெல்லாம் சித்தராமையா அமைதியாகக் கவனித்து வருகிறார். எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று பார்ப்போம்" என்று கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கும் போது அவர் கூறினார்.