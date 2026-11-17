பிலிப்பின்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் நடைபெற்ற கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சர்வதேச கடல் வழிகளில் நிலவும் பாதுகாப்பற்ற சூழலைக் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதுடன், மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான புதிய கூட்டுத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.
பிலிப்பின்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான மணிலாவில் 21-வது கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாடு மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர். இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உலகளாவிய அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் பிராந்தியக் கூட்டுப்படையின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். குறிப்பாக, சர்வதேச கடல் வழித்தடங்களில் வர்த்தகக் கப்பல்களும், அதில் பணியாற்றும் மாலுமிகளும் தொடர்ந்து இலக்கு வைக்கப்படுவதாகக் கவலை தெரிவித்த அவர், அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு அனைத்து நாடுகளும் இணைந்து முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
சர்வதேச கடல் போக்குவரத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கிய பிரதமர் மோடி, கடல்கள்தான் நமது பகிரப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் ஜீவநாடிகள் என்று வர்ணித்தார். கடலோரப் பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரகால மீட்புப் பணிகளில் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டு நாடுகள் இணைந்து செயல்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 'மாலுமிகள் பாதுகாப்புத் திட்டம்' என்ற புதிய செயல்திட்டத்தை அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். இத்திட்டத்தின் மூலம் கூட்டுப் பயிற்சிப் பட்டறைகள் மற்றும் அவசரகால உதவிகளை எளிதில் ஒருங்கிணைக்க முடியும்.
தற்போதைய காலகட்டத்தில் உலகளவில் நிலவி வரும் பல்வேறு நெருக்கடிகளும் மோதல்களும் உணவுப் பாதுகாப்பு, எரிபொருள் மற்றும் உரம் விநியோகம் ஆகியவற்றில் மிக மோசமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருவதாகப் பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டினார். உக்ரைன் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் தொடரும் மோதல்களுக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வு காண மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் இந்தியா எப்போதும் ஆதரவளிக்கும் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
கடல்சார் பாதுகாப்புத் திட்டத்துடன் சேர்த்து, கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டு நாடுகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்காக மேலும் மூன்று முக்கிய முன்மொழிவுகளையும் பிரதமர் மோடி மாநாட்டில் சமர்ப்பித்தார்.
* எல்லை தாண்டிய சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தேசிய தடயவியல் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டு சைபர் குற்ற மாநாடு நடத்தப்படும்.
* இந்தியாவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லோத்தல் பகுதியில் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டு கடல்சார் பாரம்பரியத் திருவிழா கொண்டாடப்படும்.
* கல்வித்துறையில் நாடுகளுக்கிடையேயான உறவை வலுப்படுத்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டு பல்கலைக்கழக மாநாடு நடத்தப்படும். இந்த உச்சிமாநாட்டைச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்ததற்காக பிலிப்பின்ஸ் அதிபர் பெர்டினண்ட் ரோமுவால்டெஸ் மார்க்கோஸ்க்கு பிரதமர் மோடி தனது வாழ்த்துகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டார்.