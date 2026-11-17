ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் கோநசீமா மாவட்டத்தில் உள்ள ஓஎன்ஜிசி எரிவாயு கிணற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் கசிவு காரணமாக அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் கோநசீமா மாவட்டம் கெத்தாடா கிராமத்தில் உள்ள எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு கழகத்திற்கு சொந்தமான எரிவாயு ஆழ்துளைக் கிணற்றில் இன்று அதிகாலை திடீரெனப் பெருமளவு எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டது. கிணற்றைச் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக இந்த விபத்து நேரிட்டுள்ளது. தொடர் சத்தத்துடன் பலத்த விசையுடன் வெளியேறிய எரிவாயு காரணமாக அருகில் உள்ள கிராம மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
சம்பவத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறையினர் உஷார்படுத்தப்பட்டனர். பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக கிணற்றிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் வசிக்கும் சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான நிவாரண முகாம்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும், அப்பகுதியில் தீ விபத்துகளைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலை 216-ல் போக்குவரத்து தற்காலிகமாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், மின் இணைப்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த விபத்து குறித்துத் தகவலறிந்த ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தி நிலைமையை நேரில் கேட்டறிந்தார். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு எவ்வித குந்தகமும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்றும், ONGC நிறுவனத்தின் உயர்மட்ட நிபுணர் குழுவினரை உடனடியாக வரவழைத்து கசிவை முற்றிலுமாக அடைக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் விரைந்து மேற்கொள்ளுமாறும் அவர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தார்.
ONGC தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள முதற்கட்டத் தகவல்களின்படி, கிணற்றின் தலைப்பகுதி பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், இதுவரை எந்தவிதமான தீ விபத்தோ அல்லது உயிரிழப்புகளோ ஏற்படவில்லை என்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர நர்சாபுரத்தில் இருந்து சிறப்புப் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் சிமெண்டிங் குழுவினர் விரைந்துள்ளனர். தீ பரவுவதைத் தடுக்க பாதுகாப்புக்காக தண்ணீர் மூடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உரிய தொழில்நுட்பப் பணிகள் மூலம் கசிவு சில மணி நேரங்களுக்குள் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.