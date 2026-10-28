2029-ல் மோடி மீண்டும் பிரதமராக செங்கோட்டையில் கொடியேற்றுவார்: நிதின் நபின்

ராகுல் காந்தி தலைமையின் கீழ் காங்கிரஸ் கட்சி மேலும் அதலபாதாளத்தில் வீழ்ந்து, தனது "இறுதி மூச்சை" விடும் என்று பா.ஜ.க. தலைவர் நிதின் நபின் தெரிவித்தார். அதேவேளையில், 2029 பொது தேர்தலுக்கு பிறகும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் பா.ஜ.க. மத்திய ஆட்சியை தக்கவைத்து கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார்.
"ஜனநாயகம் பாதுகாப்பான கைகளில் உள்ளது. மக்களின் நம்பிக்கை நரேந்திர மோடியின் மீதுதான் உள்ளது. மக்களின் இன்ப துன்பங்களில் அவர்களுடன் துணையாக இருப்பது நரேந்திர மோடி மட்டுமே; இது மக்களுக்கு நன்கு தெரியும்" என்று நிதின் நபின் கூறினார்.
எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து முன்வைக்கும் "வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலடியாக, டெல்லியில் பா.ஜ.க. நடத்திய "ஜனநாயகத்தை காப்போம், அராஜகத்தை ஒழிப்போம்" பேரணியில் அவர் இவ்வாறு பேசினார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி (Special Intensive Revision - SIR) குறித்து கேள்வி எழுப்பிய ராகுல் காந்தியைச் சாடிய நிதின் நபின், நாட்டில் அராஜகத்திற்கு இடமில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
"பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டை வழிநடத்தும் விதத்தை பார்க்கும்போது, 2029-லும் அவரே செங்கோட்டை கொத்தளத்தில் மூவர்ண கொடியை ஏற்றுவார் என்பது உறுதி" என்று அவர் கூறினார்.
ராகுல் காந்தியும், காங்கிரஸின் "அராஜகச் சிந்தனையும்" அக்கட்சியை மேலும் அதலபாதாளத்திற்குள் தள்ளும் என்றும் நபின் தெரிவித்தார்.
"ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து இதே பாணியில் காங்கிரஸை வழிநடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். காங்கிரஸ் தனது இறுதி மூச்சை எண்ணிக் கொண்டிருக்கட்டும். ஒரு நாள் வரும், அப்போது ராகுல் காந்தி மட்டுமே அந்த கட்சியின் ஒரே தலைவராகவும், ஒரே தொண்டராகவும் எஞ்சுவார்" என்று அவர் கூறினார்.
டெல்லி பா.ஜ.க. தலைவர் ஹர்ஷ் மல்ஹோத்ரா மற்றும் ஏராளமான கட்சி தொண்டர்களுடன் இணைந்து, டெல்லியின் சாந்தினி சவுக் பகுதியில் நடைபெற்ற "ஜனநாயகத்தை காப்போம், அராஜகத்தை ஒழிப்போம்" பேரணிக்கு நிதின் நபின் தலைமை தாங்கினார்.
இந்த பேரணி ஜெயின் லால் கோயிலில் இருந்து டவுன் ஹால் சவுக் வரை நடைபெற்றது. காந்தி குடும்பத்தின் வலியை மட்டுமே உணரும் காந்தி, அக்கட்சியின் தலைவர்கள் காந்தி குடும்பத்தின் "விருப்பங்களை" நாட்டின் சட்டமாகவே கருதும் நிலையை உருவாக்கியுள்ளார் என்று நபின் குற்றம் சாட்டினார்.