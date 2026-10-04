பாகிஸ்தான் மீது தாக்குதல் நடத்த துணிச்சல் உள்ளது, பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியாவுக்கு விருப்பமில்லை: மணி சங்கர் அய்யர்

பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மறுக்கும் பா.ஜ.க. தலைமையிலான மத்திய அரசை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மணி சங்கர் அய்யர் கடுமையாக விமர்சித்தார். பாகிஸ்தான் மீது துல்லிய தாக்குதல்களை நடத்துவதற்கான துணிச்சல் இந்தியாவிடம் இருந்தாலும், பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கான விருப்பம் இல்லை என்று அவர் கூறினார்.
இங்கு நடைபெற்ற 5-ஆவது 'ஹல்லா போல்' (Halla Bolle) மாநாட்டில் பேசிய மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரான அவர், அட்டாரி-வாகா எல்லையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என்று பரிந்துரைத்தார்; மேலும், கடந்த கால பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதித்துக்கொண்டே இருப்பது வெளியுறவு கொள்கை ஆகாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இந்தியா "இரட்டை வேடம் போடுவதாக" பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். "ஏனென்றால், இது போருக்கான காலம் அல்ல என்று நாம் உலகிற்கு சொல்கிறோம், ஆனால் மறுபுறம் பாகிஸ்தானுடன் போருக்கு செல்கிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.
"அவர்களுக்கு எதிராகத் துல்லிய தாக்குதல்களை நடத்த நமக்கு துணிச்சல் இருக்கிறது. ஆனால், அவர்களுடன் அமர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏன் நமக்கு துணிச்சல் இல்லை? ஏன் அவர்களுடன் பேசக்கூடாது? ஏன் அவர்களுடன் நட்புறவை ஏற்படுத்திக்கொள்ளக் கூடாது?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
"பாகிஸ்தானுடன் இருப்பதைப் போல வேறு எந்த நாட்டுடனும் நாம் இவ்வளவு இயல்பான உறவை கொண்டிருக்கிறோமா? அதேபோல, நம்மை தவிர வேறு எந்த நாட்டுடனும் பாகிஸ்தானால் இவ்வளவு எளிதாக உரையாட முடிகிறதா?" என்றும் அவர் கேட்டார்.
பாகிஸ்தானுடனான முந்தைய பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகளை சுட்டிக்காட்டிய அய்யர், "நாம் அங்கு செல்வதற்கும், அவர்கள் இங்கு வருவதற்கும் ஏன் துணிச்சலைக் காட்டக்கூடாது? அப்படிப்பட்ட துணிச்சல் இல்லையென்றால், வாகா-அட்டாரி எல்லையில் நாம் சந்திக்கலாம் என்பது எனது பரிந்துரை. நமது எல்லைக் கோட்டிலேயே ஒரு மேஜையை அமைக்கலாம்.
இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் பிரதிநிதிகள் நம்மிடம் பேச தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருக்காது, நாமும் அவர்களுடன் பேச இந்தியாவை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருக்காது. மேலும், இந்த உரையாடலை தொடர்ந்து நடத்தலாம்," என்று அவர் கூறினார்.