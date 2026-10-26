ஜனநாயகம் காப்போம், கும்பல் அரசியலை ஒழிப்போம்: ஐதராபாத்தில் அமித் ஷா தலைமையில் பாஜக பேரணி

தெலங்கானா மாநிலத் தலைநகரான ஐதராபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தற்காப்புப் பேரணிக்கு அம்மாநில பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் தீவிர ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் திருட்டு மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள் குறித்த விவகாரங்கள் தேசிய அளவில் தீவிர அரசியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வரும் சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சியின் போராட்டங்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தீவிர நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது. கடந்த நவம்பர் 1ஆம் தேதியன்று காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தைத் தொடர்ந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் ஐதராபாத்தில் நவம்பர் 2ஆம் தேதியன்று 'ஜனநாயகம் காப்போம், கும்பல் அரசியலை ஒழிப்போம்' (Save Democracy, End Mobocracy) என்ற முழக்கத்தின் கீழ் மாபெரும் நடைபயணம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
தெலங்கானா மாநிலத் தலைநகரான ஐதராபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தற்காப்புப் பேரணிக்கு அம்மாநில பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் தீவிர ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனர். வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தம் மற்றும் தேர்தல் முறைகேடுகள் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை முறியடிக்கும் நோக்கில் இந்தத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐதராபாத் பேரணியைத் தொடர்ந்து, அரியானா மாநிலம் கர்னால் நகரிலும் நவம்பர் 5ஆம் தேதியன்று நடைபெறவுள்ள மற்றொரு பிரம்மாண்டமான பாதயாத்திரையிலும் அமித் ஷா கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். நாடு முழுவதும் தேர்தல் களமும் அரசியல் கட்சிகளின் மோதலும் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருவதை இந்தத் தொடர் பேரணிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.