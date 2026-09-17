புதிய அரசியல் கூட்டணி? கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜியுடன் தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி ரகசிய ஆலோசனை

மூத்த தி.மு.க. தலைவரான கனிமொழி, மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை கொல்கத்தாவில் சந்தித்தார். தெற்கு கொல்கத்தாவின் காளிகாட்டில் உள்ள மம்தா பானர்ஜியின் இல்லத்தில் மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி அவரை சந்தித்ததாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) தலைவர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
"கனிமொழி, மம்தா பானர்ஜியின் இல்லத்தில் அவருடன் ரகசிய ஆலோசனை நடத்தினார். இதில் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது," என்று அவர் கூறினார்; ஆனால், அந்த விவாதத்தின் விவரங்களை அவர் வெளியிடவில்லை.
மும்பையில் சிவசேனா (UBT) தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் டெல்லியில் என்சிபி (SP) தலைவர் சரத் பவார் ஆகியோருடன் கனிமொழி ஆலோசனை நடத்திய சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது.
தி.மு.க.-காங்கிரஸ் இடையிலான உறவில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசல் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் உள்ள பல்வேறு பிராந்திய கட்சிகளிடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியில், கனிமொழியின் இந்த சந்திப்புகள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
தேசிய அளவில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியும் 'இந்தியா' கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தாலும், மேற்கு வங்கத்தில் அவற்றின் உறவு மோதல் போக்குடனேயே இருந்து வருகிறது. அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல் விவகாரத்தில் சமீபகாலமாக இவ்விரு கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவுகிறது.
நந்திகிராம் தொகுதியை காங்கிரஸுக்கு விட்டுக்கொடுப்பதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மத்தியத் தலைமையிடம் முன்மொழிந்ததாக மாநில காங்கிரஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டது; ஆனால், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அந்த கட்சி இந்த கூற்றை மறுத்தது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிறகும் தி.மு.க.-காங்கிரஸ் இடையிலான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. நடிகரும், அரசியல்வாதியுமான ஜோசப் விஜய்யின் த.வெ.க. தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தற்போது அங்கம் வகிக்கிறது; அதேவேளையில் தி.மு.க. .எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் 15 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்து பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸும் அரசியல் ரீதியாக சவாலான காலகட்டத்தை கடந்து வருகிறது. அக்கட்சி மாநில சட்டப்பேரவை மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டத்திலும் உட்கட்சி அதிருப்தியை எதிர்கொண்டு வருகிறது; இது மம்தா பானர்ஜிக்கு கூடுதல் சவால்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற 'இந்தியா' கூட்டணிக் கூட்டத்தில் தி.மு.க. பங்கேற்கவில்லை; அதன்பிறகு காங்கிரஸ் மீது அக்கட்சி சற்று மோதல் போக்கையே கடைப்பிடித்து வருகிறது.
இத்தகைய சூழலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான கட்டமைப்புக்கு வெளியே உள்ள கட்சிகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் குறித்த ஊகங்களை கனிமொழியின் சந்திப்புகள் கிளப்பியுள்ளன. இருப்பினும், புதிய அரசியல் கூட்டணியை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த விவாதங்கள் நடைபெற்றதற்கான எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிகுறியும் இல்லை.