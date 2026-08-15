ஜூலை மாதத்தில் இந்தியாவின் ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி 50.8% ஆக உயர்ந்து வரலாற்றுச் சாதனை!

இந்தியாவின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரஷியாவின் பங்கு கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 50.83 சதவீதமாக உயர்ந்து புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய எண்ணெய் நுகர்வு மற்றும் இறக்குமதி நாடான இந்தியா, ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் ரஷியாவிடமிருந்து நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 24.7 லட்சம் பேரல்கள் முதல் 28 லட்சம் பேரல்கள் வரை கச்சா எண்ணெயைக் கொள்முதல் செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தின் கொள்முதலுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 62.4 சதவீத வளர்ச்சியாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு இந்தியாவின் ஒரு மாதத்தின் மொத்த எண்ணெய் தேவையில் பாதியை விட அதிகமாக விநியோகிப்பது வர்த்தக வரலாற்றில் இதுவே முதன்முறையாகும்.
நடப்பு ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் சாத்தியமான சுங்கவரிக் கட்டுப்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்திய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் ரஷிய கச்சா எண்ணெய் கொள்முதலைச் சற்றே குறைத்து வந்தன. இருப்பினும், மத்திய கிழக்கு ஆசியப் பகுதியில் தீவிரமடைந்த போர்ச் சூழல், ஹார்முஸ் மற்றும் பாப் அல்-மந்தெப் போன்ற முதன்மை கடல்சார் விநியோக வழித்தடங்களில் தடைகளை ஏற்படுத்தியது.
இதனால் பாரம்பரியமாக எண்ணெய் விநியோகிக்கும் வளைகுடா நாடுகளிடமிருந்து எண்ணெய் கிடைப்பதில் சிக்கல் உருவானது. இதனையடுத்து, உள்நாட்டு சுத்திகரிப்பு ஆலைகளின் உற்பத்தியைத் தொய்வின்றித் தொடர, இந்திய நிறுவனங்கள் மீண்டும் ரஷியாவின் மலிவு விலை ‘யூரல்ஸ்’ கச்சா எண்ணெயை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்யத் தொடங்கின.
இதன் காரணமாக, ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டத்தில் சவுதி அரேபியா மற்றும் ஈராக் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் கூட்டு வர்த்தகப் பங்கு 43 சதவீதத்திலிருந்து 30 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
இந்தியாவின் இந்த சாதனை அளவிலான எண்ணெய் கொள்முதல் அமெரிக்காவின் அதிருப்தியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ரஷிய கச்சா எண்ணெயைக் கொள்முதல் செய்யும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நாடுகள் மீது 100% வரை வர்த்தக சுங்கவரி விதிக்க வழிவகுக்கும் புதிய சட்ட மசோதாவுக்கு அமெரிக்க மேலவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த மசோதா பிரதிநிதிகள் சபையின் ஒப்புதலையும் பெற வேண்டியுள்ள நிலையில், வரவிருக்கும் மாதங்களில் இந்திய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் கூடுதல் பொருளாதாரக் கட்டுப்பாடுகளையோ அல்லது தங்களின் கொள்முதல் உத்திகளை மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தையோ சந்திக்கக்கூடும் என சர்வதேச வர்த்தக வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர்.