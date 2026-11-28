தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கான தனது ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு திமுகவை ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக, முன்மொழியப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி கோரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கான தனது ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு திமுகவை ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளுக்கான போராட்டம் என்பது இந்திய ஜனநாயகத்தின் எதிர்காலத்திற்கான போராட்டம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
"இது ஜனநாயகத்தின் ஆன்மாவுக்கான போராட்டம். யார் ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாக்கிறார்கள், யார் பாதுகாக்கவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.
நாட்டைப் பற்றி சிந்தித்து, ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாத்து, இந்தக் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகப் போராடுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நாம் இறுதியில் வெற்றி பெறுவோம். அவர்கள் வாக்குகளைத் திருடலாம், தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்யலாம், ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் தோல்வியடைவார்கள்.
காத்திருப்பு நீடிக்க நீடிக்க, பிரச்சினை பெரிதாகிறது. மக்களின் கோபம் அதிகரித்து வருகிறது. மோடிஜிக்கு விஷயங்கள் புரியவில்லை. பாஜக என்ன செய்தாலும், இந்த உள்நீரோட்டத்தை நிறுத்த முடியாது" என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.
திமுகவைத் தவிர, சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான தெலுங்கு தேசம் கட்சி மற்றும் பவன் கல்யாண் தலைமையிலான ஜனசேனா கட்சி போன்ற பாஜகவின் தெற்கு கூட்டணிக் கட்சிகளையும் தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைக்கான தங்கள் ஆதரவைத் திரும்பப் பெறுமாறு ராகுல் காந்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், காங்கிரஸின் நெருங்கிய கூட்டணிக் கட்சியான தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவார் பிரிவு) தொகுதி மறுவரையறைக்கு தனது ஆதரவை அறிவித்துள்ளது.