தேசியத் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக்குப் பிறகு பேசிய தலைவர்கள், விரைவில் சுமுக உடன்பாடு எட்டப்படும் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான முதல்கட்டப் பேச்சுவார்த்தை நேர்மறையாக அமைந்ததாகவும், அடுத்த சில நாட்களுக்குள் கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்படும் என்றும் இரு கட்சிகளின் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர். தேசியத் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக்குப் பிறகு பேசிய தலைவர்கள், விரைவில் சுமுக உடன்பாடு எட்டப்படும் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரமோத் திவாரியின் இல்லத்தில் இரு கட்சித் தலைவர்களும் சந்தித்து கொண்டனர். சமாஜ்வாதி கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ராம் கோபால் யாதவ் கூறுகையில், இந்தக் கூட்டம் மிகவும் நட்பான மற்றும் சுமுகமான சூழலில் நடைபெற்றதாகவும், இரு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துகளை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார். அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் கூட்டணி விவகாரம் இறுதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்ப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், நாளை இரண்டாம் கட்டப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்றும் கூறினார்.
கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸின் உத்தரப் பிரதேசப் பொறுப்பாளர் ராஜேந்திர பால் கௌதம், இரு கட்சிகளும் சரியான திசையில் பயணிப்பதாகத் தெரிவித்தார். பேச்சுவார்த்தை மிகவும் சிறப்பாகவும் சாதகமாகவும் அமைந்ததாகவும், மிக விரைவில் ஒரு உடன்பாட்டை எட்டுவோம் என்றும், அது கிட்டத்தட்ட இறுதியாகிவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார். பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நகர்ந்து வருவதால், தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பான மற்ற விவரங்களையோ எண்ணிக்கைகளையோ தற்போதைய நிலையில் வெளியிடப் போவதில்லை என்றும், நாளை மீண்டும் கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதே கருத்தை எதிரொலித்த உத்தரப் பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவர் ஆராதனா மிஸ்ரா-மோனா, அடுத்த இரண்டு முதல் நான்கு நாட்களுக்குள் அனைத்தும் இறுதி செய்யப்படும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். தற்போது தொகுதி எண்ணிக்கையைப் பற்றிப் பேசவில்லை என்றும், நாளை மீண்டும் சந்தித்து முடிவுகள் இறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
கடந்த 2022 உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாதி ஆகிய இரு கட்சிகளும் தனித்தனியாகப் போட்டியிட்டன. வரவிருக்கும் 2027 தேர்தலுக்கு முன்னதாக, கடந்த மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் தேசிய அளவில் முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராகுல் காந்தியின் அந்தஸ்து ஆகியவற்றை முன்வைத்து அதிகத் தொகுதிகளைக் கேட்டுப் பெற காங்கிரஸ் முயற்சித்து வருகிறது. சமாஜ்வாதி கட்சியின் பேச்சுவார்த்தைக் குழுவுக்கு ராம் கோபால் யாதவ் தலைமை தாங்குகிறார்.
இதில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஷியாம் லால் பால் மற்றும் மக்களவை உறுப்பினர்கள் ராஜீவ் ராய், இக்ரா சௌத்ரி ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர். 403 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் முயற்சியை முறியடிக்க சமாஜ்வாதி - காங்கிரஸ் கூட்டணி வியூகம் வகுத்து வருகிறது.