இந்தியா

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை: சீன அதிபர் முன்னிலையில் முக்கியக் கனிமங்கள் குறித்து பேச்சு!

இன்றைய உலகில் எந்தவொரு பொருளாதார நெருக்கடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்துடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை.
PM Modi
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Summary

சமீபகாலமாக நிலவி வரும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், தொற்றுநோய்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் உலகளவில் விநியோகச் சங்கிலியை எவ்வாறு சீர்குலைத்துள்ளன.

டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் உரை நிகழ்த்திய இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முக்கியக் கனிமங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை ஆயுதமாக்குவது உலகளாவிய பொதுவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக அமையும் என்று எச்சரித்துள்ளார்.

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி இந்த நேரடி எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். உலகளவில் முக்கியக் கனிமங்கள் மற்றும் அரிதான மண் வளங்கள் விநியோகத்தில் சீனா பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் சூழலில், பிரதமரின் இந்த உரை சர்வதேச அரங்கில் சீனாவுக்கான நேரடிச் செய்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

வளங்களின் சமமான பயன்பாடு

'மீள்தன்மை, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மை' (Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) என்ற தலைப்பிலான பிரிக்ஸ் அமர்வில் பேசிய பிரதமர் மோடி, தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய கனிம வளங்கள் அனைவருக்கும் சமமாகக் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார். ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கனிம வளங்களை மற்ற நாடுகளுக்கு எதிரான அரசியல் அல்லது பொருளாதார ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துவது விநியோகச் சங்கிலியைப் பாதிப்பதுடன், அனைத்து நாடுகளின் கூட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் தடையை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சமீபகாலமாக நிலவி வரும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், தொற்றுநோய்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் உலகளவில் விநியோகச் சங்கிலியை எவ்வாறு சீர்குலைத்துள்ளன என்பதைப் பற்றிப் பிரதமர் மோடி விவரித்தார். இன்றைய உலகில் எந்தவொரு பொருளாதார நெருக்கடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்துடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை என்றும், அது உலகளாவிய அளவில் சாதாரண மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதிக்கின்றது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். எனவே, விநியோகச் சங்கிலிகளில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் சமநிலையையும் பேணுவது அனைத்து நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கும் அவசியம் என்பதை இந்தியத் தரப்பு உறுதியாக எடுத்துரைத்துள்ளது.

மின்னணு சாதனங்கள், பசுமை ஆற்றல் நுட்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தயாரிப்பிற்கு தேவையான முக்கியக் கனிமச் சந்தையில் சீனாவே பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இத்தகைய சூழலில், பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைவராக இந்தியா முன்னெடுக்கும் கொள்கைகள் அனைத்து நாடுகளையும் உள்ளடக்கிய வளமான எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப தழுவலில் வெளிப்படைத்தன்மையும், கூட்டுப் பங்களிப்பும் மட்டுமே உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான பொருளாதார இடைவெளியைக் குறைக்கும் என்பதில் இந்தியா தனது உறுதியான நிலைப்பாட்டை பதிவு செய்துள்ளது.

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