சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,760 குறைந்து ரூ.92,080-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலையில் இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் ஏற்ற-இறக்கம் காணப்பட்ட நிலையில், கடந்த 10-ந்தேதியில் இருந்து விலை தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு (2025) இறுதியில் தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டிய பிறகு, ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறத் தொடங்கியது.
தினமும் புதிய உச்சம் என்ற அடிப்படையில் எகிறி, கடந்த ஜனவரி மாதம் 29-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400 என உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்திருந்தது.
தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்த தங்கம் விலை பின்னர் சற்று சரிவை சந்தித்தது. விலை மளமளவென் குறைந்து வந்து, ரூ.1 லட்சத்துக்கும். ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்துக்கும் இடையே ஏறுவதும், இறங்குவதுமான நிலையிலேயே நீடித்தது.
தற்போது விலை இறங்குமுகத்தை நோக்கி செல்கிறது. கடந்த 10-ந்தேதி குறையத் தொடங்கிய தங்கம் விலை நேற்று வரையிலும் சறுக்கலை சந்தித்தபடியே இருக்கிறது.
அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 215-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.97 ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.235-ம், பவுனுக்கு ரூ.1,880-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 980-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.95 ஆயிரத்து 840-க்கும் விற்பனை ஆனது.
கடந்த 3 நாட்களாக பெருமளவில் விலை குறைவதை பார்க்க முடிகிறது. கடந்த 17-ந்தேதி பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் வந்தது. நேற்று முன்தினம் ரூ.2.040-ம் சரிந்து ரூ.98 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சென்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று ரூ.1,880-ம் குறைந்து ரூ.96 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்திருக்கிறது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,760 குறைந்து ரூ.92,080-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.470 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,510-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 11 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை ரூ.13 ஆயிரத்து 960-ம் குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.175-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
19-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.95,840
18-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.97,720
17-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,760
16-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,320
15-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,920
19-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.180
18-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.185
17-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.190
16-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.190
15-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.195