வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
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தங்கம் விலை கடந்த வாரம் 9-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.95 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,255-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.760 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.1,06,040-க்கு விற்பனையானது. கடந்த 10-ந்தேதி முதல் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்தே காணப்பட்டது.

நேற்று தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ.1,00,920-க்கும், ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,615-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்த நிலையில், வார தொடங்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.600 குறைந்து ரூ.1,00,320-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.75 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,540-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கம் விலை கடந்த வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ.5,720 குறைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.190-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்

15-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,920

14-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,920

13-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,01,560

12-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,520

11-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,120

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்

15-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.195

14-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.195

13-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.195

12-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.200

11-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.200

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