வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: தங்கம் வாங்குவோருக்கு குட் நியூஸ் - அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை

வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
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தங்கம் விலை கடந்த மாதம் குறைந்து கொண்டே வந்து நகைப் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்தது. மேலும் விலை குறைந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் செல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் கடந்த 2-ந்தேதியில் இருந்து 5-ந்தேதி வரை கிராமுக்கு ரூ.655-ம், சவரனுக்கு ரூ.5,240-ம் உயர்ந்தது.

தொடர்ந்து விலை அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட சூழலில், தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.

நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.95 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,255-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.760 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.1,06,040-க்கு விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.45 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.360 ரூபாய் குறைந்து ரூ.1,05,680-க்கு விற்பனையானது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.195 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,015-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,120-க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்

10-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,680

9-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,040

8-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280

7-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280

6-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,120

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்

10-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205

9-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205

8-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205

7-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205

6-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205

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