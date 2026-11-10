GOLD PRICE TODAY: சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் குறைந்து கொண்டே வந்து நகைப் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்தது. மேலும் விலை குறைந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் செல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் கடந்த 2-ந்தேதியில் இருந்து 5-ந்தேதி வரை கிராமுக்கு ரூ.655-ம், சவரனுக்கு ரூ.5,240-ம் உயர்ந்து இருந்தது.
தொடர்ந்து விலை அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட சூழலில், 6-ந்தேதி திடீரென்று விலை சரிந்தது. அதன்படி, 5-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 385-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 80-க்கும் விற்பனையானது. 6-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.245-ம் சவரனுக்கு ரூ.1,960-ம் சரிந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 140-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 120-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
7-ந்தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,160-க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 280-க்கு விற்பனையானது. 8-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13,160-க்கும், சவரன் ரூ.1,05,280-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.95 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,255-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.760 ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.1,06,040-க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.45 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.360 ரூபாய் குறைந்து ரூ.1,05,680-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ.205-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
9-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,040
8-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280
7-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,280
6-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,120
5-11-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,080
9-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
8-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
7-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
6-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.205
5-11-2026- ஒரு கிராம் ரூ.210