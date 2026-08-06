பொது மருத்துவம்

முன்சர்க்கரை நோய்: நீரிழிவுக்கு முன் கிடைக்கும் எச்சரிக்கை-அலட்சியம் வேண்டாம்!

முன்சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கும் ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியும் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
Prediabetes
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முன்சர்க்கரை நோய் என்பது, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு இயல்பை விட அதிகமாக இருந்தாலும், அது முழுமையான நீரிழிவு நோயாக (Diabetes) மாறாத நிலையாகும். இது உடலின் முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் உரிய கவனமும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களும் மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால், சில ஆண்டுகளில் டைப்-2 நீரிழிவு நோய் உருவாகும் அபாயம் அதிகரிக்கும். ஆனால், சரியான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த நிலையை மீண்டும் இயல்பான அளவுக்கு கொண்டு வரவும் முடியும்.

ப்ரீ-டயாபடீஸ் காரணங்கள்

ப்ரீ-டயாபடீஸ் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் உடல் பருமன், உடற்பயிற்சி இல்லாத வாழ்க்கை முறை, அதிக கலோரி மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளை தொடர்ந்து உட்கொள்வது, குடும்பத்தில் நீரிழிவு நோய் வரலாறு இருப்பது, உயர் ரத்த அழுத்தம், அதிக கொழுப்பு சத்து மற்றும் மனஅழுத்தம் போன்றவை அடங்கும். குறிப்பாக வயது அதிகரிக்கும் போது இந்த அபாயமும் அதிகரிக்கிறது.

ப்ரீ-டயாபடீஸ் அறிகுறிகள்

முன்சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கும் ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியும் தெரியாமல் இருக்கலாம். இருப்பினும் சிலருக்கு அதிக தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், எளிதில் சோர்வடைவது, அதிக பசி, கண்பார்வை மங்குதல் மற்றும் உடல் எடை மாற்றம் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும்.

இவ்வாறான அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக ரத்தச் சர்க்கரை பரிசோதனை செய்து மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.

ப்ரீ-டயாபடீஸ் மருத்துவ பரிசோதனைகள்

ப்ரீ-டயாபடீஸை கண்டறிய வெறும் வயிற்று ரத்தச் சர்க்கரை, HbA1c பரிசோதனை மற்றும் Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) போன்ற பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த பரிசோதனைகள் மூலம் நீரிழிவு நோய்க்கான அபாயத்தை முன்கூட்டியே அறிந்து தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும்.

எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?

இந்த நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களே மிக முக்கியமான சிகிச்சையாகும். தினமும் குறைந்தது 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது, நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள காய்கறிகள், முழுதானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகளை உணவில் சேர்ப்பது,

இனிப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது, போதுமான தூக்கம் பெறுவது மற்றும் மனஅழுத்தத்தைக் குறைப்பது ஆகியவை ரத்தச் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும். உடல் எடையை 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை குறைப்பதும் நீரிழிவு நோய் உருவாகும் அபாயத்தை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைக்கிறது.

அலட்சியம் வேண்டாம்

முன்சர்க்கரை நோயை அலட்சியப்படுத்தினால், அது டைப்-2 நீரிழிவு நோயாக மாறுவதோடு மட்டுமல்லாமல், இதய நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரக பாதிப்பு மற்றும் கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்கும். எனவே, இந்த நிலையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.

முன்சர்க்கரை நோய் என்பது பயப்பட வேண்டிய நோய் அல்ல; மாறாக, உடல் வழங்கும் ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை. சரியான உணவுப் பழக்கம், தினசரி உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறை மற்றும் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மூலம் நீரிழிவு நோய் வருவதைக் கணிசமாகத் தடுக்க முடியும். "இன்றே வாழ்க்கை முறையை மாற்றுங்கள்; நாளைய நீரிழிவு அபாயத்தைத் தவிருங்கள்" என்பதே இந்த நிலை சொல்லும் முக்கியமான செய்தியாகும்.

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