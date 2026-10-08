புற்றுநோயைத் தடுக்கும் இயற்கை உணவுகள்: ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கான எளிய வழிகாட்டி!

இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் உலகளவில் மிக வேகமாகப் பரவி வரும் நோய்களில் புற்றுநோய் முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. வாய்ப்புற்று, மார்பகப் புற்று, குடல் புற்று, கருப்பைப் புற்று என உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளில் இந்நோய் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. நோய் முற்றிய நிலைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை மற்றும் ரேடியேஷன் போன்ற மருத்துவ முறைகள் பின்பற்றப்பட்டாலும், நாம் அன்றாடம் உண்ணும் இயற்கை உணவுகளே புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை.
சப்போட்டா பழத்தில் சுண்ணாம்புச் சத்து மற்றும் அயோடின் சத்துகள் நிறைந்துள்ளன, இவை பற்கள் மற்றும் நரம்புகளுக்கு வலிமை தருகின்றன. ஆப்பிள் பழத்தில் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் ஃபிளாவனாய்டுகள் அதிகமாக உள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம் குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும். ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் C மற்றும் ஃபலேட் (வைட்டமின் B) சத்துகள் குடல் மற்றும் கணைய புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதைத் தடுக்க உதவுகின்றன. கருஞ்சிவப்புத் திராட்சையில் உள்ள எலாஜிக் அமிலம் புற்றுநோய் காரணிகளை அழிக்கிறது. மேலும், தக்காளி மற்றும் தர்பூசணியில் உள்ள லைகோபீன் எனும் சக்திவாய்ந்த நச்சு முறிவுப் பொருள் குடல் மற்றும் வாய்ப்புண்களை ஆற்றி புற்றுநோய்க்கு எதிராகச் செயல்படுகிறது.
கேரட்டில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டீன் மற்றும் பால்-காரினால் போன்ற ரசாயனச் சத்துகள் புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை ஆரம்பத்திலேயே கட்டுப்படுத்துகின்றன. பூண்டில் உள்ள அல்லிசின் மற்றும் சல்பர் சேர்மங்கள் குடல் புற்றுநோயை எதிர்க்கும் திறன் படைத்தவை.
முட்டைக்கோசு மற்றும் காலிஃபிளவர் போன்ற காய்கறிகளில் நார்ச்சத்தும் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு ஊட்டச்சத்துகளும் நிறைந்துள்ளன. காளானில் உள்ள என்சைம்கள் ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரப்பைச் சீராக்கி மார்பகப் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க பெரிதும் உதவுகின்றன. கீரை வகைகளில் நிறைந்துள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் உருவாகும் புற்றுநோய்க் காரணிகளை அடியோடு நீக்கக் கூடியவை.
கொண்டைக்கடலை மற்றும் நிலக்கடலையில் உள்ள குவெர்செட்டின் மற்றும் கேம்ப்ஃபெரோல் போன்ற மூலக்கூறுகள் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதைத் தடுக்கின்றன. பாதாம் மற்றும் பிஸ்தா போன்ற கொட்டை வகைகளைத் தினமும் மிதமான அளவில் உட்கொள்வது உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும்.
முறையாக காய்ச்சிய பாலைத் தொடர்ந்து அருந்தி வருவது மார்பகப் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைப்பதுடன், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது. உணவே மருந்து என்ற கோட்பாட்டின்படி, இயற்கையான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அன்றாட உணவில் சேர்த்து ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பெறுவோம்.