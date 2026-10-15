பல் துலக்கிய பிறகும் வாய் துர்நாற்றம் வீசுகிறதா? அலட்சியம் வேண்டாம்!

வாய் துர்நாற்றம் என்பது பலருக்கும் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனையாகும். காலையில் தூங்கி எழும்போது வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படுவது இயல்பானது என்றாலும், நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து துர்நாற்றம் வீசுவது சில நேரங்களில் உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். பற்களைச் சரியாகச் சுத்தம் செய்யாதது, நாக்கில் பாக்டீரியாக்கள் படிவது, ஈறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், வாய் வறட்சி உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம். இந்தப் பிரச்சனையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து, சரியான வாய்ச் சுகாதாரப் பழக்கங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
வாய் துர்நாற்றம் என்பது ஒருவரின் தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை மட்டுமின்றி, அவருடைய தன்னம்பிக்கையையும் சமூக உறவுகளையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகும். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசினால், பலரும் சங்கடத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இதனால் சிலர் மற்றவர்களிடம் பேசுவதைக்கூடத் தவிர்க்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. பொதுவாக, வாயைச் சரியாகச் சுத்தம் செய்யாதது, பற்களில் உணவுத் துகள்கள் தங்குவது, நாக்கில் பாக்டீரியாக்கள் படிவது போன்ற காரணங்களால் இந்தப் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.
காலையில் தூங்கி எழுந்தவுடன் வாய் துர்நாற்றம் வீசுவது இயல்பானதாக இருக்கலாம். ஆனால், பற்களைத் துலக்கி, வாயைச் சுத்தம் செய்த பிறகும் துர்நாற்றம் தொடர்ந்து காணப்பட்டால் அதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம். சில நேரங்களில் பல் மற்றும் ஈறு நோய்கள் மட்டுமின்றி, மூக்கு, தொண்டை மற்றும் செரிமானப் பாதை தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.
தினமும் பற்களைச் சரியாகத் துலக்காமல் இருப்பதால், பற்களின் இடுக்குகளில் உணவுத் துகள்கள் தங்கிவிடுகின்றன. இவற்றில் பாக்டீரியாக்கள் பெருகும்போது துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வாயுக்கள் உருவாகின்றன.
பற்களில் படியும் பிளேக் எனப்படும் பாக்டீரியாக்கள் நிறைந்த படலமும் வாய் துர்நாற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது. குறிப்பாக, இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு பல் துலக்காமல் இருப்பது வாயில் பாக்டீரியாக்கள் பெருகுவதற்கு வழிவகுக்கும்.
வாய் துர்நாற்றத்திற்கான முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்று நாக்கில் படியும் பாக்டீரியாக்களாகும். நாக்கின் மேற்பரப்பில் உள்ள சிறிய பள்ளங்களில் உணவுத் துகள்கள், இறந்த செல்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் படியலாம். இவை சிதைவடையும்போது துர்நாற்றம் உருவாகிறது. எனவே, பற்களைத் துலக்குவதுடன் நாக்கையும் மெதுவாகச் சுத்தம் செய்வது அவசியம். நாக்கை மிகவும் அழுத்தமாகத் தேய்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
உமிழ்நீர் வாயை இயற்கையாகச் சுத்தப்படுத்தவும், உணவுத் துகள்களை அகற்றவும் உதவுகிறது. வாயில் போதுமான அளவு உமிழ்நீர் சுரக்காதபோது வாய் வறட்சி ஏற்படுகிறது. இதனால் பாக்டீரியாக்கள் பெருகி துர்நாற்றம் அதிகரிக்கலாம். நீண்ட நேரம் தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது, வாய் திறந்து தூங்குவது, புகைப்பிடித்தல் மற்றும் சில மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள் ஆகியவை வாய் வறட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வெங்காயம், பூண்டு போன்ற உணவுகளைச் சாப்பிட்ட பிறகு தற்காலிகமாக வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படலாம். இவற்றில் உள்ள சில சேர்மங்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து, நுரையீரல் வழியாக வெளியேறும்போதும் சுவாசத்தில் நாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
மேலும், நீண்ட நேரம் உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பது அல்லது கடுமையான உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்வது சிலருக்கு சுவாசத்தில் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
பற்களில் சொத்தை ஏற்படுதல், ஈறுகளில் வீக்கம், ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு, பற்களுக்கு இடையில் உணவுத் துகள்கள் சிக்கிக்கொள்ளுதல் போன்ற பிரச்சனைகள் வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஈறு நோய்கள் தீவிரமடையும்போது பற்களைச் சுற்றி பாக்டீரியாக்கள் அதிகமாகப் பெருகி, தொடர்ந்து துர்நாற்றம் வீசலாம். இத்தகைய அறிகுறிகள் இருந்தால் பல் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம். சைனஸ் பாதிப்பு, தொண்டை அழற்சி, டான்சில்களில் சிறிய உணவுத் துகள்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் சேர்ந்து உருவாகும் டான்சில் கற்கள் போன்றவை வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். மூக்கடைப்பு காரணமாக வாய் வழியாகச் சுவாசிப்பதும் வாயை வறட்சியடையச் செய்து துர்நாற்றத்தை அதிகரிக்கலாம்.
சில நேரங்களில் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத நீரிழிவு நோய், குறிப்பிட்ட சிறுநீரக அல்லது கல்லீரல் பாதிப்புகள் போன்றவை சுவாசத்தில் அசாதாரணமான நாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும், வாய் துர்நாற்றம் இருப்பதாலேயே இத்தகைய நோய்கள் இருப்பதாகக் கருதக்கூடாது. துர்நாற்றம் நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்தால் அல்லது அதனுடன் வேறு அறிகுறிகளும் காணப்பட்டால் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
காலையில் ஒருமுறையும், இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு ஒருமுறையும் பல் துலக்குவது அவசியம். ஃப்ளூரைடு கொண்ட பற்பசையைப் பயன்படுத்தி, குறைந்தது இரண்டு நிமிடங்கள் பற்களின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் மெதுவாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பற்களின் வெளிப்புறம், உட்புறம் மற்றும் மெல்லும் பகுதிகளைச் சரியாகத் துலக்க வேண்டும். அதிக அழுத்தத்துடன் பல் துலக்குவது ஈறுகளுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பல் துலக்கிய பிறகு நாக்கின் மேற்பரப்பையும் நாக்கு சுத்தம் செய்யும் கருவி அல்லது மென்மையான பல் துலக்கி மூலம் மெதுவாகச் சுத்தம் செய்யலாம். நாக்கின் பின்பகுதியில் அதிகமாகப் படிந்திருக்கும் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறப் படலத்தை மெதுவாக அகற்றுவது உதவியாக இருக்கும். வலி அல்லது ரத்தக்கசிவு ஏற்படும் அளவுக்கு அழுத்தமாகச் சுத்தம் செய்யக்கூடாது.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வது வாய் வறட்சியைக் குறைக்க உதவும். நாள் முழுவதும் அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிப்பது உமிழ்நீர் சுரப்பைச் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக, வெயிலில் அதிக நேரம் இருப்பவர்கள், உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் பேச வேண்டியவர்கள் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பல் துலக்கி மூலம் பற்களுக்கு இடையில் சிக்கியுள்ள அனைத்து உணவுத் துகள்களையும் அகற்ற முடியாது. எனவே, தினமும் பல் நூல் அல்லது பற்களுக்கு இடையிலான இடைவெளிக்குப் பொருத்தமான சுத்தம் செய்யும் கருவியைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் உணவுத் துகள்கள் படிவதையும் பிளேக் உருவாவதையும் குறைக்க முடியும். சரியான முறையைப் பல் மருத்துவரிடம் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வது நல்லது.
வெங்காயம், பூண்டு போன்ற உணவுகள் தற்காலிகமாகத் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். அவற்றைச் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீரால் வாயைக் கொப்பளிப்பது உதவியாக இருக்கும்.
மேலும், நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் சீரான உணவுப் பழக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். நீண்ட நேரம் உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பதையும் கடுமையான உணவுக் கட்டுப்பாடுகளையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
புகைப்பிடித்தல் வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், வாய் வறட்சி, ஈறு நோய்கள் மற்றும் பற்களில் கறை படிதல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுக்கும். புகையிலைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது வாய்ப்புற்றுநோயின் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, புகைப்பிடித்தல் மற்றும் புகையிலைப் பயன்பாட்டைக் கைவிடுவது வாய் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமாகும். தினமும் பல் துலக்கினாலும் பற்களில் படிந்திருக்கும் கடினமான படிவங்களை வீட்டிலேயே முழுமையாக அகற்ற முடியாது. எனவே, பல் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி அவ்வப்போது பற்களைப் பரிசோதனை செய்துகொள்வதும், தேவைப்பட்டால் பற்களைச் சுத்தம் செய்துகொள்வதும் அவசியம்.
வாய் துர்நாற்றம் என்பது வெறும் அழகியல் பிரச்சனை மட்டுமல்ல; சில நேரங்களில் வாயின் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள குறைபாட்டின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். தினமும் இரண்டு முறை பல் துலக்குதல், நாக்கைச் சுத்தம் செய்தல், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்தல், பற்களுக்கு இடையில் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களைத் தவிர்த்தல் போன்ற எளிய பழக்கங்கள் வாய் துர்நாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். துர்நாற்றத்தை மறைப்பதற்காக வாசனைப் பொருட்களை மட்டும் பயன்படுத்துவதைவிட, அதற்கான உண்மையான காரணத்தைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவதே சிறந்த வழியாகும். முறையான வாய்ச் சுகாதாரத்தைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதுடன், தன்னம்பிக்கையுடனும் தயக்கமின்றியும் மற்றவர்களிடம் பேச முடியும்.