நீரிழிவு நோயாளிகளே கவனம்! காலில் வரும் இந்த அறிகுறிகளை தவறவிடாதீர்கள்!

நீரிழிவு நோய் உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வரும் முக்கியமான நாள்பட்ட நோய்களில் ஒன்றாகும். இந்த நோய் உடலில் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு உடல் உறுப்புகளையும் பாதிக்கும். குறிப்பாக, நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு கால்களில் ஏற்படும் புண்கள் மிகவும் கவலைக்கிடமான பிரச்சனையாகும். ஆரம்ப நிலையிலேயே சரியான சிகிச்சை பெறாவிட்டால், இந்தப் புண்கள் தீவிர தொற்றாக மாறி, சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை அல்லது உறுப்பு அகற்றும் நிலைக்குக் கூட வழிவகுக்கலாம்.
நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு தொடர்ந்து அதிகமாக இருப்பதால், நரம்புகள் மற்றும் ரத்த நாளங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக கால்களில் உணர்வு குறைகிறது. சிறிய காயம், கல் குத்துதல், காலணியால் ஏற்படும் உராய்வு அல்லது தீக்காயம் போன்றவை ஏற்பட்டாலும் வலி தெரியாமல் போகலாம். மேலும், ரத்த ஓட்டம் குறைவதால் காயங்கள் விரைவாக ஆறாமல் நீண்ட நாட்கள் புண்களாகவே நீடிக்கின்றன. அதிக ரத்தச் சர்க்கரை காரணமாக உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைவதால், புண்களில் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது.
நீரிழிவு நோயினால் ஏற்படும் புண்கள் பெரும்பாலும் பாதத்தின் அடிப்பகுதி, விரல்களின் இடைவெளி, குதிகால் மற்றும் விரல் நுனிப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில் சிறிய சிவப்பு நிறத் தழும்பு அல்லது கொப்புளமாகத் தோன்றும் காயம், கவனிக்கப்படாமல் விட்டால் ஆழமான புண்ணாக மாறக்கூடும். சிலருக்கு புண்ணில் இருந்து சீழ் வெளியேறுதல், துர்நாற்றம், வீக்கம், தோல் நிறம் மாறுதல் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம். இத்தகைய அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
நீரிழிவு நோயால் ஏற்படும் புண்களைத் தடுப்பதற்கு கால்களின் பராமரிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. தினமும் கால்களை நன்றாகக் கழுவி உலர்த்த வேண்டும். பாதங்களில் காயம், வெடிப்பு, சிவத்தல் அல்லது வீக்கம் உள்ளதா என்பதை தினமும் கவனிக்க வேண்டும்.
காலணியின்றி நடப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கால்களுக்கு சரியான அளவில் பொருந்தக்கூடிய மென்மையான காலணிகளை அணிவது அவசியம். நகங்களை கவனமாக வெட்ட வேண்டும். சிறிய காயம் ஏற்பட்டாலும் அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாக சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
நீரிழிவு நோயாளிகள் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம். சத்தான உணவுமுறை, தினசரி உடற்பயிற்சி, போதுமான தண்ணீர் அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்களைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை புண்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. மேலும், கால்களை பரிசோதிப்பதற்காக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மருத்துவரைச் சந்திப்பதும் முக்கியமானதாகும்.
நீரிழிவு நோயினால் ஏற்படும் புண்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது, புண்ணை சுத்தமாக வைத்தல், தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த தேவையான மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல், இறந்த திசுக்களை அகற்றுதல் மற்றும் தேவையான கட்டுப்போடுதல் போன்ற சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் தீவிர தொற்று இருந்தால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிறப்பு சிகிச்சையும் தேவைப்படலாம்.
நீரிழிவு நோயால் ஏற்படும் புண்கள் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய உடல்நலப் பிரச்சனையாக இருந்தாலும், சரியான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு மூலம் அவற்றை பெரும்பாலும் தடுக்க முடியும்.
ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது, கால்களின் ஆரோக்கியத்தை தினமும் கவனிப்பது மற்றும் சிறிய காயங்களைக் கூட அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாக சிகிச்சை பெறுவது ஆகியவை நீரிழிவு நோயாளிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதோடு, தீவிர சிக்கல்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கும்.