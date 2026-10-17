நாம் உண்ணும் உணவே விஷமாக மாறுமா? எச்சரிக்கும் மருத்துவ உண்மைகள்!

தற்கால சூழலில் உணவு நச்சுத்தன்மை என்பது ஒரு பொதுவான சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. இது வெறும் வயிற்றுப்போக்குடன் நின்றுவிடாமல், உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் அளவுக்குத் தீவிரமடையக் கூடியது. உணவு நச்சுத்தன்மை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது, எத்தகைய கிருமிகள் எங்கு அதிகம் பரவுகின்றன மற்றும் யாரெல்லாம் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்களை காணலாம்.
நாம் உண்ணும் உணவு அல்லது அருந்தும் குடிநீரில் கண்ணுக்குத் தெரியாத நுண்ணுயிரிகள் பெருகுவதே இந்த நிலைக்குக் காரணமாகிறது. சால்மோனெல்லா மற்றும் ஈ.கோலை போன்ற பாக்டீரியாக்கள் முறையாக வேகவைக்கப்படாத முட்டை, கோழி இறைச்சி மற்றும் அசுத்தமான காய்கறிகள் மூலமாக மனித உடலுக்குள் சென்று இரைப்பையைப் பாதிக்கின்றன.
நோரோவைரஸ் மற்றும் ஹெபடைடிஸ் ஏ போன்ற வைரஸ்கள் மிக எளிதாக நபரிடமிருந்து நபருக்குப் பரவக்கூடியவை. இவை பெரும்பாலும் அசுத்தமான நீர் அல்லது உணவு கையாளுபவர்கள் மூலம் பரவுகின்றன. உணவு நீண்ட நேரம் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க முறையான குளிரூட்டல் இல்லாதபோது, அதில் உருவாகும் நச்சுப் பொருட்கள் உணவு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன.
உணவு நச்சுத்தன்மை யாரை வேண்டுமானாலும் பாதிக்கலாம் என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட பிரிவினர் இதன் மூலம் மிக விரைவில் ஆபத்தான கட்டத்திற்குச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இவர்களின் நோயெதிர்ப்பு சக்தி முழுமையாக வளர்ச்சியடையாததால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வயது முதிர்வு காரணமாக உடல் உறுப்புகளும் நோயெதிர்ப்பு மண்டலமும் பலவீனமாக இருப்பது முக்கியக் காரணம். கர்ப்ப காலத்தில் உடலின் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் நோயெதிர்ப்புத் திறன் குறைபாட்டின் காரணமாக நச்சுக்கிருமிகள் எளிதில் தாக்கக்கூடும். புற்றுநோய், சர்க்கரை நோய் அல்லது எச்.ஐ.வி போன்ற நீண்டகால நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் மற்றும் நோயெதிர்ப்புச் சக்தியைக் குறைக்கும் மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள்.
உணவு நச்சுத்தன்மையிலிருந்து முழுமையாகப் பாதுகாக்க உலகளாவிய சுகாதார அமைப்புகள் நான்கு எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற பரிந்துரைக்கின்றன.
1. சமைப்பதற்கும் உண்பதற்கும் முன்பு கைகளைக் குறைந்தது இருபது விநாடிகளுக்குச் சோப்பு போட்டு நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். காய்கறிகளைச் சமைப்பதற்கு முன் சுத்தமான நீரில் அலச வேண்டும்.
2. பச்சைக் கறி, மீன், கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டை போன்றவற்றை மற்ற உணவுகளோடு ஒன்றாக வைக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, வெட்டுவதற்குக் தனித்தனி பலகைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கிருமிகள் பரவுதைத் தடுக்கலாம்.
3. இறைச்சி மற்றும் முட்டைப் பொருட்களைத் தகுந்த உள் வெப்பநிலையில் முழுமையாக வேகவைத்து உண்ண வேண்டும். நிறம் மாறுவதை மட்டும் வைத்து அது வெந்துவிட்டதாக உறுதி செய்யக் கூடாது.
4. சமைத்த உணவுகளை அறையின் வெப்பநிலையில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் வெளியில் வைக்கக் கூடாது. பாக்டீரியாக்கள் அறை வெப்பநிலையில் மிக வேகமாகப் பெருகும் என்பதால், அவற்றை உடனடியாகக் குளிரூட்டப்பட்ட சூழலில் சேமிக்க வேண்டும்.
உணவு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டால் ஏற்படும் மிதமான அறிகுறிகள் சில நாட்களில் சரியாகிவிடும். ஆனால் வாந்தி தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்திற்கு மேல் நிற்பது, மலம் அல்லது வாந்தியில் ரத்தம் வெளியேறுவது, 101.5 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் வாய் வறண்டு போதல் போன்ற தீவிர நீரிழப்பு அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் தகுந்த மருத்துவப் பரிசோதனையை மேற்கொள்வது அவசியமாகும்.