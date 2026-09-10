சினிமா செய்திகள்

கார்த்தி-பி.எஸ்.மித்ரன் கூட்டணியில் ‘சர்தார்-2'- திரை விமர்சனம்

எந்தவொரு காதல் காட்சிகளோ அல்லது பாடல்களோ இன்றி, படம் நேரடியாக உளவாளி கதைக் களத்திற்குள் செல்வது வரவேற்கத்தக்க அம்சமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Sardar 2
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Summary

கார்த்தியின் நடிப்புக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தாலும், சுவாரஸ்யம் குறைந்த திரைக்கதையால் ‘சர்தார் 2’ தடுமாறுகிறதா என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி கதாநாயகனாக நடித்து, பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியாகியுள்ள ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் உலகளவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. எஸ்.ஜே.சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் ஆகியோர் புதிதாக இணைந்துள்ள இந்தத் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி முடிவடைந்த நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா ஆர்வலர்கள் தங்கள் கலவையான விமர்சனங்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தில், இந்திய உளவு அமைப்பின் முன்னாள் உளவாளியான ‘சர்தார்’ சந்திர போஸ் மற்றும் அவரது மகனான காவல் அதிகாரி விஜய் பிரகாஷ் என இரு வேறு கதாபாத்திரங்களில் கார்த்தி மீண்டும் நடித்துள்ளார். தனது முதிர்ச்சியான நடிப்பாலும், விறுவிறுப்பான சண்டைக் காட்சிகளாலும் கார்த்தி படத்தை முழுமையாகத் தாங்கிப் பிடிக்கிறார். மேலும், முக்கியத் திருப்புமுனையாக நுழைந்துள்ள எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் ‘பிளாக் டேக்கர்’ வில்லன் கதாபாத்திரம் மற்றும் யோகி பாபு - நிழல்கள் ரவி காம்போ ஆகியவை படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.

படத்தின் முதல் பாதி விறுவிறுப்பான இடைவேளைக் காட்சியுடன் நேர்த்தியாக நகர்ந்த போதிலும், இரண்டாம் பாதியில் படத்தின் வேகம் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. சமூகத்திற்குத் தேவையான ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு தொடர்பான நல்ல கருத்தை மையமாகக் கொண்டு கதை நகர்ந்தாலும், அது பிரசாரத் தொனியில் அமைந்துள்ளதாகக் விமர்சிக்கப்படுகிறது. மேலும், சாம் சி.எஸ் வழங்கியுள்ள பின்னணி இசை கதையின் சுவாரஸ்யத்திற்கு உதவவில்லை என்றும், சிஜிஐ பணிகள் மற்றும் தருக்கமற்ற சில காட்சிகள் படத்தின் வேகத்தைத் தடைசெய்வதாகவும் கருத்துகள் எழுந்துள்ளன.

ஒட்டுமொத்த திரை அனுபவம்

எந்தவொரு காதல் காட்சிகளோ அல்லது பாடல்களோ இன்றி, படம் நேரடியாக உளவாளி கதைக் களத்திற்குள் செல்வது வரவேற்கத்தக்க அம்சமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், முந்தைய பாகத்தில் இருந்த அளவுக்கு இறுக்கமான திரைக்கதை இல்லாதது மற்றும் பலவீனமான பின்னணி இசை காரணமாக ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் சராசரிக்கும் மேலான ஒரு திரையரங்க அனுபவமாக மட்டுமே அமைந்திருப்பதாக பெரும்பாலான ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.

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Maalai Malar
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