ரஜினியின் 'ஜெயிலர் 2' படத்துக்காக முழு தியேட்டரையும் புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகர் என்பதால், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில் வெளியாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தை தனது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் சக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் சேர்ந்து பார்ப்பதற்காக ஒரு முழு சினிமா தியேட்டரையும் முழுமையாகப் புக் செய்துள்ளார்.
கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில் வெளியாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தை தனது குடும்பத்தினருடனும், நண்பர்களுடனும் மற்றும் சக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களுடனும் சேர்ந்து கவலை இல்லாமல் ரசிப்பதற்காக ஒரு முழு சினிமா தியேட்டரையே அவர் முழுமையாக புக் செய்துள்ளார்.
ரஜினிகாந்தின் பாணியும் ஸ்டைலும் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று பலமுறை வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ள சஞ்சு சாம்சன், டெல்லியில் நடைபெற்ற ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி காரணமாக படம் வெளியான நாளன்று தியேட்டருக்குச் செல்ல முடியவில்லை. இதனால் ஒரு நாள் தாமதமாகப் படத்தைப் பார்ப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "ரஜினி சாரின் படங்களை முதல் நாளே பார்ப்பது வழக்கம். ஆனால் நேற்று டெல்லியில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி இருந்ததால் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. இன்று அதிர்ஷ்டவசமாக முழு தியேட்டரையும் என்னால் புக் செய்ய முடிந்தது. எனது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் வந்துள்ளனர். பெரிய திரையில் ரஜினி சாரைப் பார்ப்பதில் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறேன்" என்றார்.
இந்த சிறப்புக் காட்சியை ரசிக்க, தமிழ் மொழி நன்கு புரிந்த சில இந்திய அணி வீரர்களையும் மற்றும் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் உறுப்பினர்களையும் சஞ்சு சாம்சன் அழைத்துள்ளார். "அணியில் தமிழ் தெரிந்த அனைவரும் படத்திற்கு வருகிறார்கள்" என்று அவர் மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'ஜெயிலர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இந்த 'ஜெயிலர் 2' அதிரடித் திரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. இதில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் டைகர் முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற மிரட்டலான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறார்.