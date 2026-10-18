ரஜினிகாந்துடன் மீண்டும் கைகோர்க்கும் நயன்தாரா?

திரையுலகில் தொடர் வெற்றிகரமான திரைப்படங்களை வழங்கிவரும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் தற்போது உருவாகி வரும் பிரம்மாண்டமான திரைப்படம் 'தர்மன்'. கமர்ஷியல் ரீதியில் மாபெரும் வெற்றியடைந்த 'ஜெயிலர் 2' படத்தைத் தொடர்ந்து இந்தத் படம் உருவாகி வருவதால், இதன் மீது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இப்படத்தில் நயன்தாரா இணைவது குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் வெளியாகி திரையுலக வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இளம் திறமையாளரான அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'தர்மன்' திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க, ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் கமல்ஹாசன் தயாரித்து வருகிறார். அதிரடி ஆக்ஷன் எண்டர்டெய்னராக உருவாகும் இப்படத்தில் ஏற்கனவே சிம்ரன், ஸ்ரீலீலா, ராஷி கண்ணா உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகைகள் பலரும் நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. இந்தப் பட்டியலில் தற்போது தென்னிந்திய திரையுலகின் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாராவும் இணைந்திருப்பது படத்திற்கு மேலும் பலம் சேர்த்துள்ளது.
முன்னதாக பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த 'சந்திரமுகி' திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து நடித்து ரசிகர்களின் மனதை வென்றவர் நயன்தாரா. அதனைத் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து, தற்போது மீண்டும் இருவரும் 'தர்மன்' படத்தின் மூலமாக இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. குறிப்பாக, நயன்தாரா இப்படத்தில் ஏதோ பெயரளவிற்கு வந்து செல்லும் ஒரு சிறிய சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்காமல், படத்தின் கதைப்போக்கில் முழுமையாக இடம்பெறும் மிக முக்கியமான மற்றும் வலுவான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. கோலிவுட்டின் இந்த நட்சத்திரக் கூட்டணி மீண்டும் திரையில் ஒன்றுசேர்வது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய சினிமா விருந்தாக அமையும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை.