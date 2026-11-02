மகன் ராம் சரணுடன் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்த மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி

தெலுங்கு திரையுலகின் மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டீப்-ஃபேக் (deep fake) தொழில்நுட்பங்களின் தவறான பயன்பாட்டினால் கலைஞர்களின் உரிமைகளுக்கும் கண்ணியத்திற்கும் ஏற்படும் கடுமையான அச்சுறுத்தல் குறித்து தனது ஆழ்ந்த கவலையை பகிர்ந்து கொண்டார்.
தனது மகன் ராம் சரணுடன் வந்திருந்த சிரஞ்சீவி, அமித் ஷா தனது கவலைகளை மிகுந்த புரிதலுடன் கேட்டறிந்ததாகவும், இந்த விஷயத்தை அரசு அவசரமாக ஆராய்ந்து, வலுவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் கடுமையான தண்டனைகளையும் அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று உறுதியளித்ததாக கூறினார்.
"இன்று மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா அவர்களை சந்தித்தது ஒரு பாக்கியம். கலைஞர்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் படைப்பு உள்ளடக்கத்திற்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டீப்-ஃபேக் தொழில்நுட்பங்களின் தவறான பயன்பாடு குறித்த எனது ஆழ்ந்த கவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டேன்," என்று சிரஞ்சீவி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், எழுத்துப்பூர்வமான மனுவை சமர்ப்பிக்குமாறு ஷா தனக்கு அறிவுறுத்தியதாகவும், இந்த விஷயத்தை ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பை மத்திய நிலக்கரி அமைச்சர் ஜி கிஷன் ரெட்டியிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
அமித் ஷாவின் பதில் திரையுலகிற்கு ஊக்கமளிக்கும் ஒரு நடவடிக்கை என்று கூறிய அவர், அவரது உறுதிமொழிக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
விரைவில் அர்த்தமுள்ள பாதுகாப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என நம்புவதாக சிரஞ்சீவி கூறினார்.