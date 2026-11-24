மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில், ஏற்கனவே அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுவிட்ட நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, தனது நான்காவது லீக் ஆட்டத்தில் ஒலிம்பிக் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற சீனாவை 6-2 என்ற கோல் கணக்கில் அபாரமாக வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் தீபிகா மூன்று கோல்களை (ஹாட்ரிக்) அடித்து அசத்தினார். தீபிகா ஆட்டத்தின் 1, 6 மற்றும் 14-ஆவது நிமிடங்களில் கோல்களை அடித்தார். இந்தியாவின் மற்ற கோல்களை லால்ரெம்சியாமி (19-வது நிமிடம்), நேஹா (22-வது நிமிடம்) மற்றும் ராணா சாக்ஷி (38-வது நிமிடம்) ஆகியோர் அடித்தனர்.
சீனா தரப்பில் ஃபெங் கிங்மியோ (15-ஆவது நிமிடம்) மற்றும் சென் டோங் (34-ஆவது நிமிடம்) ஆகியோர் கோல்களை அடித்தனர்.
சமீபத்தில் ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் இறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியா சீனாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் தோற்கடித்து இருந்தது.
தற்போது இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இரு அணிகளும் தலா நான்கு போட்டிகளில் விளையாடி, தலா 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளன.
இந்த இரு அணிகளும் நாளை (புதன்கிழமை) நடைபெறவுள்ள தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்கின்றன.