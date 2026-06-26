FIH Pro League: பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா... 7-1 கணக்கில் அபார வெற்றி

லண்டனில் உள்ள லீ வேலி ஹாக்கி & டென்னிஸ் மையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற FIH ப்ரோ லீக் 2025-26 சீசனின் தனது முந்தைய-இறுதிப் போட்டியில், இந்திய ஹாக்கி அணி பாகிஸ்தானை 7-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது.
ஹாக்கி தரவரிசையில் எட்டாவது இடத்தில் உள்ள இந்தியா, ஏழு வெவ்வேறு வீரர்கள் அடித்த கோல்களின் உதவியுடன் (சுக்ஜீத் சிங் - 20', கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் - 26', ஹர்திக் சிங் - 34', ஜுக்ராஜ் சிங் - 35', அபிஷேக் - 41', ராஜ்குமார் பால் - 44' மற்றும் தில்ப்ரீத் சிங் - 54') சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது.
உலக தரவரிசையில் 12-ஆவது இடத்தில் உள்ள பாகிஸ்தான், கேப்டன் அபு பக்கர் மஹ்மூத் (13') மூலம் ஆட்டத்தின் முதல் கோலை அடித்து முன்னிலை பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 15 போட்டிகளில் 17 புள்ளிகளுடன் FIH ஹாக்கி ப்ரோ லீக் தரவரிசையில் இந்தியா ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது. அதே எண்ணிக்கையிலான போட்டிகளில் விளையாடியும் பாகிஸ்தான் இன்னும் ஒரு புள்ளியை கூட பெறாமல் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இதனால் அடுத்த சீசனில் அந்த அணி FIH நேஷன்ஸ் கோப்பைக்கு தரம் குறைக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தங்களது முதல் FIH ப்ரோ லீக் மோதலில் பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை 4-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியிருந்த இந்தியா, இப்போட்டியையும் சிறப்பாக தொடங்கியது. ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே மூன்று பெனால்டி கார்னர்களை பெற்றாலும், அவற்றைக் கோலாக மாற்றத் தவறவிட்டது.
செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த போட்டியைப் போலவே, ஆட்டத்தின் போக்கிற்கு மாறாக பாகிஸ்தான் முன்னிலை பெற்றது. முதல் கால்பகுதியின் இறுதியில் கிடைத்த தங்கள் அணியின் முதல் பெனால்டி கார்னரை அபு பக்கர் மஹ்மூத் கோலாக மாற்றினார்.
செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கான முதல் கோலை அடித்த அஹ்மத் நதீம், முகத்தில் அடிபட்டதால் சக்கர நாற்காலியில் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங்கின் பெனால்டி கார்னர் ஷாட்டை சுக்ஜீத் சிங் திறமையாகத் திசைதிருப்பி கோலாக மாற்றியதன் மூலம் இந்திய அணி சமநிலை பெற்றது.
சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு, இந்திய கேப்டன் மற்றொரு பெனால்டி கார்னரை நேரடியாக வலைக்குள் அடித்து, இடைவேளையின் போது அணியை 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் வைத்தார்.
ஆட்டம் மீண்டும் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே ஹர்திக் சிங் இந்தியாவின் முன்னிலையை அதிகரித்தார். 'டேஞ்சர் ஜோன்' பகுதியில் சஞ்சய் அடித்த ஷாட் பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவரின் உடலில் பட்டதால் கிடைத்த பெனால்டி ஸ்ட்ரோக்கை அவர் நிதானமாக கோலாக மாற்றினார். இந்த கோல் இந்திய அணியின் கோல் மழையை தொடங்கி வைத்தது.
அந்த கொண்டாட்டங்கள் அடங்குவதற்குள், பாகிஸ்தானின் பெனால்டி கார்னர் முயற்சி முறியடிக்கப்பட்ட பிறகு மின்னல் வேகத்தில் நடத்தப்பட்ட கவுன்ட்டர் அட்டாக் மூலம் ஜுக்ராஜ் சிங் ஸ்கோரை 4-1 ஆக உயர்த்தினார். அபிஷேக்கின் அற்புதமான ரிவர்ஸ் ஸ்டிக் ஃபினிஷ் மற்றும் ஹர்மன் பிரீத்தின் டிராக் ஃபிளிக்கில் இருந்து ராஜ் குமார் பாலின் டாப்-இன் கோல் ஆகியவற்றால், மூன்றாவது குவார்ட்டர் முடிவதற்குள் இந்தியா 6-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
இறுதி குவார்ட்டரில் தில்பிரீத் சிங் கோல் அடித்து, இந்தியாவிற்கு 7-1 என்ற கோல் கணக்கை உறுதி செய்தார். 2016 முதல் சர்வதேச ஹாக்கியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா தோல்வியடையாமல் உள்ளது.
இருப்பினும், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான நேருக்கு நேர் மோதலில், பாகிஸ்தான் 82-69 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. இந்தியா தனது FIH ப்ரோ லீக் 2025-26 தொடரை ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியுடன் நிறைவு செய்யும்.