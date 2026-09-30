கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிராக சதம் விளாசியதால் ஐசிசி தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்ட விராட் கோலி

சுப்மன் கில் முதல் இடத்திலும், ரோகித் சர்மா 4-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
விராட் கோலி
விராட் கோலி
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இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா 296 இலக்கை 41.4 ஓவரில் எட்டி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

முதல் போட்டியில் விராட் கோலி 139 நாட்அவுட்

தொடக்க வீரரான சுப்மன் கில் (110), அடுத்து களம் இறங்கிய விராட் கோலி (139 நாட்அவுட்) சிறப்பாக விளையாடி சதம் விளாசினர். இந்த சதம் மூலம் ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்கள் தரவரிசையில் விராட் கோலி 3-வது இடத்தில் இருந்து 2-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

சுப்மன் கில் 816 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் நீடிக்கிறார். விராட் கோலி 796 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளார். நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் 2-வது இடத்தில் இருந்து 3-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளார். ரோகித் சர்மா 4-வது இடத்தில் நீடிக்கிறார். ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் இப்ராஹிம் ஜத்ரன் 5-வது இடத்திலும், பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர அசாம் 6-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

குசால் மெண்டிஸ்

இங்கிலாந்துக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடிய குசால் மெண்டிஸ் 10-வது இடத்தில் இருந்து 7-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஷாய் ஹோப் 8-வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் 9-வது இடத்திலும், அயர்லாநது வீரர் ஹாரி டெக்டர் 10-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

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