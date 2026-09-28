ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 15,000 ரன்கள்.. சச்சின் சாதனையை முறியடித்த கோலி

இந்திய அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய வரலாற்றை படைத்துள்ளார்.
ஒருநாள் போட்டிகளில் 15,000 ரன்களை அதிவேகமாக எட்டிய வீரர் என்ற உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
திருவனந்தபுரத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்த அரிய மைல்கல்லை அவர் எட்டினார்.
இதன் மூலம், கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
நேற்று நடந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை இந்தியா வெற்றி கொண்டது
கோலி இந்தச் சாதனையை வெறும் 303 இன்னிங்ஸ்களில் எட்டிய நிலையில், சச்சின் இந்த இலக்கை அடைய 377 இன்னிங்ஸ்களை எடுத்துக்கொண்டார்.
கோலி ஒருநாள் போட்டிகளில் மொத்தம் 54 சதங்களையும் அடித்துள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் கோலி (15,000) இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.
சச்சின் 452 இன்னிங்ஸ்களில் 18,426 ரன்களுடன் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவர்களைத் தொடர்ந்து இலங்கை வீரர் குமார் சங்கக்கார (14,234), ரிக்கி பாண்டிங் (13,704) மற்றும் சனத் ஜெயசூரியா (13,430) ஆகியோர் உள்ளனர்.
ஒருநாள் போட்டிகளில் 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 மற்றும் 14,000 ரன்களை அதிவேகமாக எட்டியவர் என்ற சாதனையையும் கோலி தன்வசம் வைத்துள்ளார்.
9,000 முதல் 10,000 ரன்களை எட்டுவதற்கு அவருக்கு வெறும் 11 இன்னிங்ஸ்கள் மட்டுமே ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அவர் தற்போது 54 சதங்களுடன் ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
தற்போது 37 வயதாகும் கோலி, அடுத்த ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் உலகக் கோப்பையில் தனது கடைசி மாபெரும் போட்டியில் விளையாடுவார்.
இந்தியா தற்போது வலுவான நிலையில் இருக்கும் வேளையில், கோலியின் சாதனை ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.