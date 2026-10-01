சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அசத்தல் சாதனை படைத்த ரோகித் சர்மா

இந்தியாவின் நட்சத்திர தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோகித் சர்மா, நேற்று (புதன்கிழமை) தனது வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மேலும் ஒரு மகத்தான மைல்கல்லை எட்டினார். ஒரே நாட்டில் 200 சிக்ஸர்களை அடித்த முதல் ஒருநாள் சர்வதேச (ODI) பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார்.
"ஹிட்மேன்" என்று அழைக்கப்படும் ரோகித் சர்மா, கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், தனது சொந்த மண்ணில் அதிரடியாக ஆடி இந்த வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தினார்.
ரோகித் சர்மாவின் தனித்துவமான அதிரடி ஆட்டம், அவரை சிக்ஸர்களை வலுவாக கட்டங்களுக்கு அப்பால் கொண்டு சென்றது. இதன் மூலம், ஒரே நாட்டில் 147 ஒருநாள் சிக்ஸர்களுடன் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை முடித்த, இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெய்லை அவர் வெகுவாக முந்தினார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னணி ஆட்டக்காரர்களின் அபாரமான ஆட்டத்திற்கு பிறகு இந்தியா நிர்ணயித்த 406 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை விரட்டியபோது, ரோகித் சர்மாவின் அதிரடியான தொடக்க ஆட்டம் வெளிப்பட்டது.
நேற்றைய போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தங்களது பேட்டிங் பலத்தை வெளிப்படுத்தி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 405 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்கோரை பதிவு செய்தது.
இந்த மைல்கல், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அந்த அனுபவமிக்க தொடக்க ஆட்டக்காரரின் குறிப்பிடத்தக்க நிலைத்தன்மையையும் அதிரடி பேட்டிங்கையும் மேலும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மேலும், அதிரடி இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரரான ரோகித் சர்மா, இந்த வடிவத்தில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர்களில் ஒருவராக தொடர்ந்து திகழ்கிறார்.
39 வயதான இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா, தனது குறிப்பிடத்தக்க ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயங்களை தொடர்ந்து சேர்த்து வருகிறார். நேற்றைய ஆட்டத்தின் போது, ஒருநாள் போட்டிகளில் 12,000 ரன்களை கடந்த மூன்றாவது இந்திய பேட்ஸ்மென் என்ற பெருமையை அவர் எட்டினார்.
இந்த மைல்கல் மூலம், ரோகித் சர்மா ஜாம்பவான்களான சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் விராட் கோலி போன்றோரின் உயரிய வரிசையில் இணைந்தார்.
ரோகித் சர்மா 282 இன்னிங்ஸ்களில் 12,000 ஒருநாள் ரன்களை எட்டி, இந்த மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது அதிவேக பேட்ஸ்மேன் ஆனார். விராட் கோலி மட்டுமே இதைவிட குறைவான இன்னிங்ஸ்களில் (242) இந்த மைல்கல்லை எட்டினார், அதே சமயம் சச்சின் டெண்டுல்கர் 300 இன்னிங்ஸ்களை எடுத்துக்கொண்டார். ரிக்கி பாண்டிங் (314) மற்றும் குமார் சங்கக்காரா (336) ஆகியோர் முதல் ஐந்து இடங்களை பூர்த்தி செய்கின்றனர்.