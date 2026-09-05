கிரிக்கெட்

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: பும்ராவுக்கு பதில் பிரின்ஸ் யாதவ் தேர்வு

பும்ரா கடைசியாக ஜூலை 16-ம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஆடினார்.
prince yadav
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Summary

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் காயமடைந்துள்ள பும்ராவுக்கு பதிலாக பிரின்ஸ் யாதவை பிசிசிஐ தேர்வு செய்துள்ளது.

இந்தியா-ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டெல்லியில் வரும் 13, 15 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கிறது.

பும்ரா

ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஷ்ரேயஸ் அய்யர் தலைமையிலான 11 பேர் கொண்ட அணியில் வேகப்பந்து வீரர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இடம்பெற்றுள்ளார்.

32 வயதான அவர் கடைசியாக ஜூலை 16-ம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஆடினார். அதற்கு பிறகு காயம் காரணமாக அவர் சர்வதேச போட்டியில் விளையாட வில்லை.

அவரது உடல் தகுதி குறித்து தொடர்ந்து கேள்விக்குறியாகவே இருந்து வருகிறது. கிரிக்கெட் வாரியத்தின் மருத்துவ குழுவிடம் இருந்து அவருக்கு இன்னும் உடல் தகுதிக்கான அனுமதி கிடைக்கவில்லை.

மாற்று வீரர்

இந்நிலையில், பும்ராவுக்கு மாற்று வீரராக பிரின்ஸ் யாதவை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தேர்வு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.

24 வயதான அவர் இந்திய அணிக்காக 6 டி20 போட்டியில் ஆடியுள்ளார். ஐ.பி.எல். போட்டியில் லக்னோ அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆவார்.

நிதிஷ்குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்சித் ஆகியோர் உடல் தகுதியைப் பெறவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

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