இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்களின் பட்டியலில் முதல் 10 இடத்துக்குள் பும்ரா இடம்பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெல்லிங்டனில் நடந்து வருகிறது. டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுக்கு 243 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஹென்ரி நிகோல்ஸ் சதமடித்து 113 ரன் எடுத்துள்ளார்.
இந்தியா சார்பில் பும்ரா 3 விக்கெட்டும், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகாஷ் தீப் தலா ஒரு விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
இந்நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மற்றுமொரு மிகப்பெரிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்களின் வரலாற்றுப் பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் பும்ரா இடம்பிடித்துள்ளார். இதன்மூலம் இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜவகல் ஸ்ரீநாத்தின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கபில் தேவ், அனில் கும்ப்ளே, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஜாகீர் கான், ஹர்பஜன் சிங் போன்ற ஜாம்பவான்களின் வரிசையில் தற்போது பும்ராவும் தனது பெயரைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
காயங்களால் சில காலம் கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகியிருந்தபோதிலும் மீண்டும் வலுவான முறையில் திரும்பி வந்து சாதனைகளைப் படைத்து வருவது அவரது அர்ப்பணிப்பையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. பும்ரா இதுவரை இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 237 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு தூணாக விளங்கி வரும் பும்ரா, தனது தனித்துவமான பந்துவீச்சு ஆக்ஷன், துல்லியமான யார்க்கர்கள், அபாரமான வேகம் மற்றும் ஸ்விங் மூலம் உலகின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்களை திணறடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.