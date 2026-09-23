ரோகித் மற்றும் கோலியின் உதவி கிடைப்பது கில்லுக்கு கிடைத்த பெரும் பாக்கியம்: கம்பீர்

ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளின் கேப்டனான சுப்மன் கில்லுக்கு, களத்திலும் வெளியிலும் முன்னாள் கேப்டன்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் உதவிகள் கிடைப்பது "மிகப்பெரிய பாக்கியம்" என்று இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் கருதுகிறார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறவுள்ள 2027 ஒருநாள் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கு இன்னும் ஓராண்டுக்கும் சற்று அதிகமான காலமே உள்ள நிலையில், இந்தியா தனது கவனத்தை 50 ஓவர் வடிவத்தின் பக்கம் திருப்பவுள்ளது; இதில் அந்த இரண்டு மூத்த வீரர்களும் தொடர்ந்து அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தயாரிப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, திருவனந்தபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. அதேவேளையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முக்கியமான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.
"ஒருநாள் போட்டிகளை பொறுத்தவரை, களத்திலும் வெளியிலும் தனக்கு உதவ ரோகித் மற்றும் விராட் போன்றவர்கள் இருப்பது கில்லுக்கு கிடைத்த பெரும் பாக்கியம். இந்திய கிரிக்கெட்டில் யாரையாவது ஒருவர் ஆடும் லெவனில் இருந்து நீக்குவது என்பது எப்போதும் கடினமான ஒரு விஷயமாகவே இருக்கும்," என்று கம்பீர் கூறினார்.
"ஆனால் ஒரு இளம் கேப்டனாக அதை செய்ய வேண்டியிருக்கும்போது, அது எந்தவொரு பயிற்சியாளருக்கும் கேப்டனுக்கும் மிகவும் சவாலான பணியாக அமைகிறது. இதுவரை அவர் அதை சிறப்பாக செய்துள்ளார்; உண்மையில் அவர் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்துள்ளார்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
வெளிநாடுகளில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணியிடமும், சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்திடமும் இந்தியா தோல்வி அடைந்திருந்தாலும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் கில்லின் நிலைமை மாறும் என்று கம்பீர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"அவர் சரியான விஷயங்களையே செய்துள்ளார் என்று நான் உணர்கிறேன்... ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அவருக்கு சற்று கடினமான காலம் இருந்தது உண்மைதான். ஆனால் நிலைமை மாறும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன், ஏனெனில் அவர் சரியானதையே செய்துள்ளார்," என்று கம்பீர் கூறினார்.