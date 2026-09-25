செஸ் ஒலிம்பியாட்: ஜெர்மனியை வீழ்த்தியது இந்திய ஆண்கள் அணி வெற்றி; உஸ்பெகிஸ்தானை வென்றது பெண்கள் அணி

46-ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் ஒன்பதாவது சுற்றில், நடப்பு உலக சாம்பியனான டி. குகேஷ் தலைமையிலான இந்திய ஆண்கள் அணி ஜெர்மனியை 2.5-1.5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது; அதேவேளையில், இந்திய பெண்கள் அணி உஸ்பெகிஸ்தானை 3-1 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்தது.
ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதியில் குகேஷ் சவால்களை சந்தித்தாலும், பின்னர் வலுவாக மீண்டு வந்து, அலெக்சாண்டர் டோன்சென்கோவின் 'வெள்ளை நிற ராஜா' காயை 'செக்மேட்' செய்யும் வகையில் ஒரு வியூகத்தை அமைத்து வெற்றி பெற்றார். ஜெர்மனிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தோல்வியை சந்திக்கும் நிலையில் இருந்த இந்திய ஆண்கள் அணிக்கு, இந்த திருப்பம் வெற்றியை தேடித்தந்தது.
உலகின் மிகப்பெரிய செஸ் திருவிழாவான இதில், இன்னும் இரண்டு சுற்றுகள் எஞ்சியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி தனது புள்ளிகள் எண்ணிக்கையை 15-ஆக உயர்த்தி, பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது. இதற்கிடையில், 'ஓபன்' (ஆண்கள்) பிரிவில், முதல் நிலை அணியாக கருதப்படும் அமெரிக்காவை வீழ்த்தியதன் மூலம் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி தங்க பதக்கத்தை ஏறக்குறைய உறுதி செய்துவிட்டது.
ஃபேபியானோ கருவானா மற்றும் ஹான்ஸ் மோக் நீமன் ஆகியோருக்கு எதிராக நோடிர்பெக் அப்துசட்டோரோவ் மற்றும் நோடிர்பெக் யாகுபோவ் ஆகியோர் வெற்றியை தேடித்தந்தனர்; இரண்டாவது பலகையில் (board) ஜவோகிர் சிந்தரோவ், வெஸ்லி சோவிடம் தோல்வியடைந்தது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.
பெண்கள் பிரிவில், ஆர்மீனியப் பெண்களுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 3-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் சீன அணி தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளது. சீன அணி மொத்தம் 17 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது; தனக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள அணிகளை விட (இந்தியா உட்பட) இரண்டு புள்ளிகள் முன்னிலையில் உள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் இந்தியாவுடன் சீனா மோத வாய்ப்புள்ளது.
'ஓபன்' பிரிவில் உள்ளூர் அணியான உஸ்பெகிஸ்தான் வெற்றிபெறும் சூழல் நிலவினாலும், பெண்கள் பிரிவில் சீனாவுக்கு எதிரான ஆட்டம் ஒரு தீர்க்கமான போட்டியாக அமையக்கூடும்; இதில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றால் பதக்கம் வெல்ல வாய்ப்புள்ளது.
இருப்பினும், முதல் பலகையில் சீன அணியை வழிநடத்தும் ஜூ ஜினெருக்கு சவால் காத்திருக்கலாம்; ஏனெனில் கோனேரு ஹம்பி தனது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், அவர் ஒரு வலுவான போட்டியாளர்.
மகளிர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகளுக்கு நிலைமை மிகவும் சாதகமாக இருந்தது; திவ்யா தேஷ்முக் மற்றும் வந்திகா அகர்வால் ஆகியோர் எளிதாக வெற்றி பெற்றனர், அதே வேளையில் ஹம்பி மற்றும் சவிதா ஸ்ரீ ஆகியோரின் ஆட்டங்கள் சமநிலையில் முடிந்தன.