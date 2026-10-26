நெருக்கடியில் நியூசிலாந்து- தொடரை கைப்பற்றுமா இந்தியா? நாளை 3-வது டி20 போட்டி

இந்திய கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது.
இரு அணிகள் இடையேயான 5 போட்டி கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்ற முதல் இரண்டு ஆட்டத்திலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. 2 போட்டியிலும் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
இந்தியா- நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 3-வது 20 ஓவர் போட்டி வெல்லிங்டன் மைதானத்தில் நாளை (27-ந்தேதி) நடக்கிறது.
ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான அணி இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றும் ஆர்வத்தில் உள்ளது.
முதல் ஆட்டத்தில் 226 ரன் இலக்கை எடுத்த இந்தியா 2-வது போட்டியில் தடுமாற்றத்தில் இருந்து மீண்டு வெற்றி பெற்றது.
7-வது விக்கெட்டான திலக் வர்மா- நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஜோடியின் அதிரடியான ஆட்டமே இதற்கு காரணம். இஷான் கிஷனுக்கு காயம் ஏற்பட்டதால் இளம் வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதிரடி தொடக்க வீரரான அவரால் 3-வது வரிசையில் சாதிக்க முடியவில்லை.
நாளைய போட்டிக்கு இஷான் கிஷன் உடல் தகுதி பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் இடம் பெற்றால் சூர்யவன்ஷி கழற்றிவிடப்படுவார்.
4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆடிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமாரால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இயலவில்லை. அவர் 2 ஆட்டத்தில் ஒரு விக்கெட்தான் எடுத்தார். இதனால் அவருக்கு பதிலாக மயங்க் யாதவ் தேர்வு பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சான்ட்னெர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்த போட்டியில் வெல்ல வேண்டிய நெருக்கடி உள்ளது. ஏனென்றால் இதிலும் தோல்வியை தழுவினால் 20 ஓவர் தொடரை இழந்துவிடும்.
அந்த அணியின் பேட்டிங்கில் பின் ஆலன் , கிளன் பிலிப்ஸ், பெவன் ஜேக்கப் ஆகியோர் மிகவும் நல்ல நிலையில் உள்ளனர். பிலிப்ஸ் தொடர்ந்து அதிரடியான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
இரு அணிகளும் 20 ஓவர் போட்டியில் 33 முறை மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 18-ல், நியூசிலாந்து 12-ல் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 3 ஆட்டம் டை ஆனது.
நாளைய போட்டி இந்திய நேரப்படி மதியம் 12.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.