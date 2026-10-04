2026 வார ராசிபலன்- சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

சுபசெய்திகளால் மனம் மகிழும் வாரம். ராசியில் உள்ள கேது பகவான் ஓரிரு மாதங்களில் ராசியை விட்டு விலகப் போகிறார். அதற்கான பலன்கள் தற்போதே தெரியத் துவங்கும். அரசின் நலத்திட்டங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய வியாபார யுக்திகளால் அதிக இலாபம் அடைவீர்கள். வெளியூர், வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் பூர்வீகம் வந்து செல்வார்கள். புத்திர பிராப்தம் ஏற்படும். சிலருக்கு வெளிநாட்டு கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும். வீட்டுக் கடன் வட்டியில் அரசு சலுகையும் வட்டித் தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். வட்டியையும், அசலையும் புரட்டிக்கட்டி வீட்டை கடன் என்ற முதலையிடம் இருந்து மீட்பீர்கள். படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியவர்களும் அரியர்ஸ் வைத்தவர்களும் தொடர்ந்து படித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். கூலித் தொழிலாளிகளின் நிலமை சீராகும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பாக சித்தப்பா உங்களை தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பார். பேச்சில் நிதானத்துடன் இருந்து உடன் பிறந்தவர்களை அனுசரித்துச் சென்றால் நிம்மதி நீடிக்கும். திருட்டுப் போன பொருட்கள் கிடைக்கும். மஹாளய அமாவாசை அன்று முன்னோர்களின் நல்லாசிகளை பெறவும்.
விரயத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். கன்னி ராசிக்கு விரய ஸ்தான அதிபதியான சூரியன் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். முயற்சியில் வெற்றி அடைய அதிக உழைப்பு தேவைப்படும். சிலருக்கு தந்தையின் வாரிசு அரசு வேலை கிடைக்கும். விண்ணப்பித்த வெளிநாடு, அரசு வேலைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. சிலர் வாரிசுகளை தங்களின் தொழில், வியாபாரத்தில் ஈடுபடுத்தி ஆனந்தம் அடைவார்கள். குழந்தை பாக்கியம் உன்டாகும். வாழ்க்கைத் துணையும், தொழில் பங்குதாரரும் நிறையச் செலவை இழுத்து விடுவார்கள். சிலர் பிள்ளைகள் பெயரில் நிரந்தர வைப்புத் தொகையை ஏற்படுத்து வார்கள். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கி கணிசமான தொகையாகச் சேர்ந்து கிடைக்கும். தங்கத்தில் முதலீடு செய்வீர்கள். பிள்ளைகளுக்கு கல்வியில் நாட்டம் அதிகமாகும். சிலருக்கு புதியதாக அரசியல் ஆர்வம் உண்டாகும். ஆரோக்கியம் திருப்தியாக இருக்கும். கண்டகச் சனியை மீறிய நல்ல பலன்கள் நடக்கும். தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். விருப்ப விவாகத்திற்கு பெற்றோர்களின் சம்மதம் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு ஆன்லைன் மோகம் அதிகரிக்கும். மஹாளய அமாவாசை அன்று கீரை சாதம் தான வழங்கவும்.
நல்ல விசயங்கள் தாமாகவே நடக்கும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் ராசி அதிபதி சுக்கிரன் வக்ரகதியில் சஞ்சரித்தாலும் தன ஸ்தான அதிபதி செவ்வாயின் பார்வை ராசிக்கு இருப்பதால் வார ஆரம்பத்தில் பல நல்ல விஷயங்கள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. பண நெருக்கடி காலத்தில் விலகிய உறவுகளும், உடன் பிறப்புகளும், நண்பர்களும் இப்போது நலம் விசாரிப்பார்கள். சமூகத்தில் நன்மதிப்பு பெறவும் தொழில் ரீதியான நல்ல முன்னேற்றம் பெறவும் சாதகமான வாரமாக இருக்கும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தொழிலில் நிலவிய அவஸ்தைகள் குறையும். இழந்த பதவி, நற்பெயர் மீண்டும் கிடைக்கும். பொருளாதார வளர்ச்சி சீராகும். கடனால் ஏற்பட்ட அவமானங்கள் குறையும். தொடர்ந்து வந்த பற்றாக்குறை பட்ஜெட் தீரும். வெற்றியின் திசையை நோக்கி பயணிக்க துணிவீர்கள். கொடுக்கல், வாங்களில் நிதானம் தேவை. ஆண், பெண் எச்சரிக்கையாக பழக வேண்டும். உயர்கல்விக்கு விரும்பிய கல்லூரியில் அட்மிஷன் கிடைக்கும். திருமணத் தடை அகலும். உங்கள் எண்ணங்களும் திட்டங்களும் நிறைவேற குடும்பம் துணையாக இருக்கும். மஹாளய அமாவாசை அன்று சுமங்கலி பெண்களுக்கு உணவு தானம் வழங்கவும்.
முன்னேற்றமான வாரம். ராசிக்கு குருவின் பார்வை பதிவதால் இருண்டு கிடந்த வாழ்க்கையில் மெதுவாக வெளிச்சம் பரவும். எதிர்பாராத நல்லவை நடக்கும். புதிய திட்டங்கள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். சவாலான வேலையையும் சாமர்த்தியமாக முடிக்கும் திறமை வளரும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் மெதுவாக விலகி மறுபடியும் துளிர்க்கும். பண நெருக்கடி குறையும். தடைபடாத பண வரவால் சுபசெலவுகள் மிகுதியாகும். வீடு கட்டும் பணி துரிதமாகும். வேலை இழந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்குத் தடைபட்ட குத்தகை வருமானம் வந்து சேரும். குடியிருப்புகளுக்கு புதிய வாடகைதாரர் வரலாம். பெண்கள் வீட்டிற்கு தேவையான மங்கலப் பொருட்கள் வாங்குவார்கள். திருமணப் பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடியும். மனச்சோர்வு, உடல் சோர்வு குறையும். சிலர் தள்ளுபடியில் தீபாவளிக்கு ஆடை ஆபரணம் வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது. 4.10.2026 அன்று மாலை 6.32 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிர் பாலினத்தவருடன் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். மஹாளய அமாவாசை அன்று பராமரிப்பு இல்லாத அம்மன் கோவில்களுக்கு பூஜை பொருட்கள் வழங்கவும்.