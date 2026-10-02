மணலி புதுநகர் அய்யா வைகுண்ட தர்மபதியில் புரட்டாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று தொடங்கியது

விழாவின் 8-வது நாளான 9-ந் தேதி இரவு 8 மணிக்கு சரவிளக்கு மற்றும் திருவிளக்கு பணிவிடை, 8.30 மணிக்கு திருக்கல்யாண திருஏடு வாசிப்பு நடக்கிறது.
மணலி புதுநகரில் உள்ள அய்யா வைகுண்ட தர்மபதி மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு ஆண்டு தோறும் 10 நாட்கள் புரட்டாசி திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும்.
இந்த ஆண்டு புரட்டாசி திருவிழா இன்று காலை கொடி தொடங்கியதையொட்டி அய்யாவின் பக்தர்கள் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருநாமக்கொடியை கையில் ஏந்தியவாறு பள்ளியறையை 5 முறையும், கொடி மரத்தை 5 முறையும் அய்யா அரஹர சிவ என்ற நாமத்தை உச்சரித்தபடி சுற்றி வந்தனர்.
பின்னர் பதிவலம் வந்து காலை 6.30 மணியளவில் திருநாமக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. இரவு 8 மணிக்கு காளை வாகனத்தில் அய்யா பதிவலம் வருகிறார். விழா நாட்களில் தினமும் மாலை திரு ஏடு வாசிப்பு நடைபெறுகிறது. விழா நாட்களில், அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள், அன்னம், கருடர், மயில், ஆஞ்சநேயர், சர்ப்பம், மலர் முக சிம்மாசனம், குதிரை, காமதேனு வாகனங்களில், பதிவலம் வருவார். நாட்களில் தினமும் இரவு அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள், அன்னம், கருடர், மயில், ஆஞ்சநேயர், சர்ப்பம், மலர் முக சிம்மாசனம், குதிரை, காமதேனு வாகனங்களில், பதிவலம் வருவார். வாகனங்களில் அய்யா பதிவலம் வருகிறார்.
விழாவின் 8-வது நாளான 9-ந் தேதி இரவு 8 மணிக்கு சரவிளக்கு மற்றும் திருவிளக்கு பணிவிடை, 8.30 மணிக்கு திருக்கல்யாண திருஏடு வாசிப்பு நடக்கிறது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேராட்டம் 11-ந் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. அன்று காலை 6 மணிக்கு பணிவிடை, உகப்படிப்பு, 6.30 மணிக்கு திருத்தேர் அலங்காரம், 10.30 மணிக்கு பணிவிடை நடக்கிறது. இதையடுத்து காலை 11.30 மணிக்கு அய்யா திருத்தேரில் வீதி உலா வருகிறார்.
தேரோட்டத்தை முக்கிய பிரமுகர்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுக்கின்றனர். விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அய்யா வைகுண்ட தர்மபதி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் செய்து வருகிறார்கள்.