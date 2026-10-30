பழனி முருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா- நவ.10-ல் காப்பு கட்டுதலுடன் தொடக்கம்

அறுபடை வீடுகளில் 3ம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் நடைபெறும் விழாக்களில் தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம் போன்று கந்தசஷ்டி விழாவும் பிரசித்தி பெற்றது.
இந்த ஆண்டுக்கான கந்தசஷ்டி விழா பழனி மலைக்கோவிலில் நவம்பர் 10-ந் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு உச்சிகாலத்தில் காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்குகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நவம்பர் 15-ந் தேதி மாலை நடைபெறும்.
அன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தரிசனம், அதிகாலை 4.30 மணிக்கு விளா பூஜை, படையல் நைவேத்தியம் நடைபெறும். மாலை 5.30 மணிக்கு நடக்க வேண்டிய சாயரட்சை பூஜை பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
மாலை 3 மணிக்கு சின்னக்குமார சுவாமி அசுரர்களை வதம் புரியம் பொருட்டு மலைக்கொழுந்து அம்மனிடம் வேல் வாங்குதல் நிகழ்ச்சியுடன் கோவில் சன்னதி அடைக்கப்படும்.
தொடர்ந்து திருஆவினன்குடி கோவிலில் பராசக்திவேலுக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மாலை 6 மணிக்கு மேல் வடக்கு கிரி வீதியில் தாரகாசூரன் வதமும், கிழக்கு கிரி வீதியில் பானுகோபன் வதமும், தெற்கு கிரி வீதியில் சிங்க முகாசூரன் வதமும், மேற்கு கிரி வீதியில் சூரபத்மன் வதமும் நடைபெறும்.
அன்று இரவு 9 மணிக்கு ஆரிய மண்டபத்தில் வெற்றிவிழாவைத் தொடர்ந்து சுவாமி மலைக்கோவிலுக்கு சென்று சம்ரோக்ஷணம் மற்றும் அர்த்தஜாமபூஜை நடைபெறும். விழா நிறைவாக நவம்பர் 16-ந் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு மேல் மலைக்கோவிலில் வள்ளி தெய்வானை சமேத சண்முகருக்கும், இரவு 8 மணிக்கு மேல் பழனி பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் வள்ளி தெய்வானை சமேத முத்துக்குமார சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும்.
கந்த சஷ்டி விழாவில் விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் திருமண விழாவை கண்டு கழித்தபின் தங்கள் விரதத்தை நிறைவு செய்வார்கள்.