நாளை கருட பஞ்சமி- தாய்ப்பாசம், பக்தி, தைரியம், தெய்வ பாதுகாப்பை அருளும் புனித நாள்

மேகங்களின் அப்பால், விண்ணைத் தாண்டி பறந்த ஒரு தெய்வீகப் பறவை இருந்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதன் சிறகுகள் அசைந்தபோது மலைகள் நடுங்கின; கடல்கள் அலைகளை அடக்கிக் கொண்டன; தேவர்கள்கூட அதன் வீரத்தைப் பார்த்து வியந்தனர். அந்தப் பறவை வேறு யாருமல்ல...கருட பகவான்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒருநாள், வானமே கருடனை நினைவுகூருகிறது என்று பக்தர்கள் நம்புகிறார்கள். அந்த புனித நினைவு இந்த ஆண்டு நாளை (திங்கட்கிழமை) ஸ்ராவண மாத சுக்ல பட்ச பஞ்சமி நாளில் மீண்டும் எழுகிறது. அன்று இந்தியா முழுவதும் எண்ணற்ற வீடுகளில் தீபங்கள் ஏற்றப்படுகின்றன. அது ஒரு சாதாரண பூஜை அல்ல; தாயின் அடிமைத்தனத்தை நீக்குவதற்காக தேவருலகையே சவால் செய்த மகாபக்தனுக்கான அர்ப்பணிப்பு.
கருட பஞ்சமி என்பது பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் நித்திய வாகனமான கருட பகவானுக்காக அனுஷ்டிக்கப்படும் புனித விரதமும் வழிபாடும் ஆகும். நாக பஞ்சமியுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தாலும், இரண்டும் வேறுபட்ட ஆன்மிக அர்த்தங்களை கொண்டவை. நாக பஞ்சமி, – நாக சக்தி, கர்ம நிவர்த்தி, பூமி சக்தி. கருட பஞ்சமி – தைரியம், விஷநிவாரணம், தெய்வ பாதுகாப்பு, ஆன்மீக உயர்வு. குறிப்பாக தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுள், கல்வி, நல்ல புத்தி, அச்சமின்மை ஆகியவற்றிற்காக இந்த விரதத்தை பக்தியுடன் கடைபிடிக்கிறார்கள்.
தாயின் விடுதலைக்காக தேவருலகை வென்ற மகன் கருட பகவானின் வரலாறு வெறும் புராணக் கதை அல்ல; அது தாய்ப்பாசத்தின் உச்சம். காஸ்யப முனிவரின் மனைவிகளில் விநதை மற்றும் கத்ரு முக்கியமானவர்கள். கத்ருவுக்கு நாகர்கள் பிறந்தனர்; விநதைக்கு கருடன் பிறந்தார். ஒரு சமயத்தில் ஏற்பட்ட சாபத்தின் காரணமாக விநதை, தன் சகோதரியான கத்ருவின் அடிமையாகிவிட்டார். தாயை விடுவிக்க ஒரே வழி இருந்தது: தேவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட அமிர்தத்தை கொண்டு வருதல்.
தேவருலகம், இந்திரன், வஜ்ராயுதம், தெய்வப் படைகள் எதையும் கருடன் பயப்படவில்லை. தன் தாயின் கண்ணீரைத் துடைக்க வேண்டுமென்ற ஒரே எண்ணத்துடன் அவர் விண்ணுலகை நோக்கிப் பறந்தார். இந்திரன் அவரை எதிர்த்தபோதும், கருடன் அகந்தையுடன் போராடவில்லை. “என் தாயை விடுவிக்கவே வந்தேன்” என்று பணிவுடன் கூறினார்.
அந்தத் தாய்பக்தியால் இந்திரனின் மனம் உருகியது. அமிர்தத்தை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கிடைத்தது; ஆனால் அதை மீண்டும் திருப்பித் தர வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன். கருடன் தன் வார்த்தையை காத்தார். தாயை விடுவித்தார். அமிர்தத்தை திருப்பிக் கொடுத்தார். அந்த சத்தியம், பக்தி, தியாகம் ஆகியவற்றைக் கண்டு மகாவிஷ்ணு அவரை தன் நித்திய வாகனமாக ஏற்றுக் கொண்டார்.
இந்தக் கதை நமக்குச் சொல்வது: உண்மையான சக்தி வெற்றியில் இல்லை; அன்புக்காக தன்னை அர்ப்பணிப்பதில்தான் உள்ளது.
கருட பகவானின் ஆன்மிக மகிமை
கருடன் மூன்று தெய்வீக சக்திகளின் வடிவமாகக் கருதப்படுகிறார். விஷநிவாரண சக்தி –பாம்பு, விஷம், தீய சக்திகளிலிருந்து பாதுகாப்பு. பக்தி சக்தி –அகந்தையற்ற சேவை. ஞான சக்தி –ஆன்மாவை உயர்த்தும் தெய்வீக பிறப்பு. கருடரை வழிபடுபவர்களின் வாழ்க்கையில் பயம் குறைந்து, மனத் தைரியம் அதிகரிக்கும் என்று வைணவ ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.
இந்த விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுள், நாகதோஷ நிவர்த்தி, ராகு-கேது பீடைகள் குறைதல், குடும்ப பாதுகாப்பு, மனஅமைதி, தீய சக்திகளிலிருந்து காப்பு, தைரியம் மற்றும் தீர்மான சக்தி கிராமப்புறங்களில் பாம்பு பயம் அதிகமாக இருந்த காலங்களில் கருட வழிபாடு விஷநிவாரண தெய்வீக பாதுகாப்பாகக் கருதப்பட்டது. இன்றும் பலர் மனஅச்சம், எதிர்மறை சக்தி, திடீர் தடைகள் போன்றவற்றிலிருந்து விடுபட கருடரை நாடுகிறார்கள்.
அதிகாலை ஸ்நானம் செய்து சுத்தமான உடை அணிய வேண்டும். இயன்றால் மஞ்சள் அல்லது வெள்ளை நிற உடை அணியலாம். பூஜை அறையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
கருடர் அல்லது விஷ்ணு-கருடர் படம், மஞ்சள், குங்குமம், துளசி இலை, மலர்கள், நெய் தீபம், அவல், வெல்லம், பழங்கள் பஞ்சாமிர்தம் (இயன்றால்)
“ஓம் கருடாய நம:” என்று 108 முறை ஜபிக்கவும். துளசி சமர்ப்பிக்கவும். அவல்-வெல்லம் நைவேத்தியம் செய்யவும். குழந்தைகளின் நலன் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யவும்.
விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் அல்லது கருட ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம். மாலை நேரத்தில் தீபம் ஏற்றி குடும்பத்தினர் அனைவரும் சேர்ந்து “ஓம் நமோ நாராயணாய” ஜபிப்பது மிகவும் சிறப்பு.
கருடர் சன்னதி உள்ள கோவில்களில் துளசி மாலை சமர்ப்பிக்கலாம். கருட அஷ்டோத்திர அர்ச்சனை செய்யலாம். நெய் தீபம் ஏற்றலாம். குழந்தைகளுக்காக சிறப்பு அர்ச்சனை செய்யலாம். நாகர் சன்னதி இருந்தால், மஞ்சள் மற்றும் அருகம்புல் சமர்ப்பித்து நாகராஜர்களின் அருளையும் பெறலாம். இன்றைய உலகம் பல நேரங்களில் சக்தியை கோபமாகவும், வெற்றியை அகந்தையாகவும் புரிந்து கொள்கிறது. கருடன் நமக்கு வேறொரு பாதையை காட்டுகிறார். வலிமை இருக்கட்டும்; ஆனால் கருணையுடன் இருக்கட்டும். வெற்றி கிடைக்கட்டும்; ஆனால் பணிவுடன் இருக்கட்டும்.
ஆனால் பக்தியுடன் இருக்கட்டும். கருடன் அமிர்தத்தைத் திருடும் சக்தி கொண்டவர்; ஆனால் அதைத் தனக்காக வைத்துக் கொள்ளவில்லை. அதுவே அவரை தெய்வமாக்கியது. இந்த கருட பஞ்சமி நாளில் பக்தியுடன் ஒரு தீபம் ஏற்றுங்கள். தாயின் நலன், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், குடும்ப அமைதி, மனத் தைரியம், கர்ம நிவர்த்தி ஆகியவற்றை வேண்டி கருட பகவானை பிரார்த்தியுங்கள். கருட பகவானின் தெய்வீக சிறகுகள் உங்கள் இல்லத்தை காக்கட்டும். நாகராஜர்களின் அருள் உங்கள் கர்மங்களை கரைக்கட்டும். மகாவிஷ்ணுவின் திருவருள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கட்டும்.
நாச்சியார் கோவில் (கும்பகோணம்)- இங்குள்ள கல் கருடன் உலகப் புகழ்பெற்றவர். ஊர்வலத்தின் போது கருடரின் எடை அதிகரிப்பதாக பக்தர்கள் அனு பவிக்கிறார்கள்.
ஸ்ரீரங்கம்
கருடாழ்வார் சன்னதி மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் கருட சேவை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.
கருட வாகன சேவை உலகம் முழு வதும் உள்ள பக்தர்களை ஈர்க்கும் வைபவமாகும்.
கருட பஞ்சமி நாளில் நாக ராஜர்களையும் தியானிப்பது சில வைணவ மரபுகளில் உண்டு. குறிப்பாக: அனந்தன், வாசுகி, தட்சகன், காளிங்கன், கார் கோடகன் இவர்களை நினைத்து ஜபிப்பது கர்ம பந்தங்கள் குறைய உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது.
கருட காயத்ரி
ஓம் கருடாய வித்மஹே
வஜ்ரதுண்டாய தீமஹி
தன்னோ கருட: ப்ரசோதயாத்
இந்த மந்திரத்தை 27 முறை அல்லது 108 முறை ஜபிக்கலாம்.
நாகர் ஸ்லோகம்
அஷ்ட நாக ஸ்லோகம்
அனந்தம் வாஸுகிம் சேஷம்
பத்மநாபம் ச கம்பலம்
சங்கபாலம் தராஷ்ட்ரம்
தட்சகம் காலியம் ததா