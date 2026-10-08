Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 8.10.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரதோஷ வழிபாட்டால் பெருமை சேரும்

நந்தி வழிபாடு நன்மை தரும் நாள். புனிதப் பயணங்கள் செல்லும் முயற்சி கைகூடும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.
திறமை பளிச்சிடும் நாள். தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும். பிரியமானவர்களுடன் இருந்த பிரச்சனை அகலும். உறவினர்களின் மனக்கசப்புகள் மாறும்.
உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிட்டும் நாள். வியாபாரம் சம்பந்தமாக முக்கியப் புள்ளிகளைச் சந்திக்க நேரிடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
நேற்றைய பிரச்சனை இன்று முடிவிற்கு வரும் நாள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும். தொலைபேசி வழியில் தொழில் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும்.
பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். நேற்றைய சேமிப்பு இன்றைய செலவிற்கு கைகொடுக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
கூட்டாளிகளால் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும் நாள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
யோகமான நாள். கல்யாண முயற்சி கைகூடும். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளை மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.
ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும் நாள். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். தொழில் தொடர்பாக எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். வீட்டைச் சீரமைக்கும் பணி தொடரும்.
பொன்னான நாள். நண்பர்களின் சந்திப்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும். கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும் நாள். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பணிகளை முடிக்க முடியாமல் தடுமாற்றம் ஏற்படும். மற்றவர்களுக்காக பொறுப்புகள் சொல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். பக்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். வருமானம் உயரும். உத்தியோகத்தடை அகலும்.
பிரதோஷ வழிபாட்டால் பெருமை சேரும் நாள். இடமாற்றச் சிந்தனை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது.