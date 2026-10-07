Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 7.10.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத வரவு உண்டு

அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் வந்து அலைமோதும் நாள். எதிர்பாராத வரவு உண்டு. உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும்.
பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
மனக்கலக்கம் அகலும் நாள். விலகிச்சென்ற சொந்தங்கள் விரும்பி வந்து இணைவர். நேற்று மறதியால் செய்ய மறந்த காரியத்தை செய்துமுடிப்பீர்கள்.
எடுத்த முயற்சி பலன் தரும் நாள். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். சகோதர வழியில் விரயங்கள் ஏற்படும். வாகன மாற்றம் செய்ய முன்வருவீர்கள்.
சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். தனவரவு திருப்தி தரும். வருங்காலக் கனவுகளை நனவாக்கப் பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள். திருமண முயற்சி வெற்றி பெறும்.
தள்ளிப்போன காரியங்கள் தானாக நடைபெறும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். எதிரிகள் விலகுவர். இல்லத்தில் நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும்.
புகழ்மிக்கவர்களின் சந்திப்பு உண்டு. தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிட்டும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும். வரன்கள் முடிவாகும்.
மங்கலச் செய்தி மனை தேடி வரும் நாள். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக் கிடைக்கும்.
யோகங்கள் ஏற்பட யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். உத்தியோகத்தில் சகபணியாளர்களிடம் கவனமாக நடந்துகொள்ளவும்.
ஆதாயம் தரும் தகவல் கிடைக்கும் நாள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி உண்டு. லட்சியப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள்.
அலைபேசி வழியில் வரும் தகவல் ஆச்சரியம் தரும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். பிள்ளைகளை உங்கள் மேற்பார்வையில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது.