இந்த வார விசேஷங்கள்: 8-9-2026 முதல் 14-9-2026 வரை

* பிரதோஷம்.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர், ரெங்க நாதன் திருக்கோலம்.
* திருச்செந்தூர் முருகன் தங்கக் கயிலாய பர்வத வாகனத்தில் பவனி.
* தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், தேரெழுந்தூர் தலங்களில் விநாயகர் திருவீதி உலா.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கமல வாகனத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* திருச்செந்தூர், பெருவயல் தலங்களில் முருகப்பெருமான் ரத உற்சவம்.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர் ராமாவதாரம், மாலையில் தவழ்ந்த கண்ணன் அலங்காரம்.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் வெள்ளி கேடயத்தில் திருவீதி உலா.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* அமாவாசை.
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர் ஆண்டாள் அலங்காரம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* திருக்குறுங்குடி ஸ்ரீநம்பி சன்னிதியில் உறியடி உற்சவம்.
* உப்பூர் விநாயகப்பெருமான் திருக்கல்யாணம்.
* சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* உப்பூர் விநாயகர் ரத உற்சவம்.
* சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் திருவீதி உலா.
* தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், மிலட்டூர், திருவலஞ்சுழி தலங்களில் விநாயகர் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
* விநாயகர் சதுர்த்தி.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர் மச்சவதாரம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* சமநோக்கு நாள்.