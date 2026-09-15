இந்த வார விசேஷங்கள்: 15-9-2026 முதல் 21-9-2026 வரை

* ரிஷி பஞ்சமி.
* திருப்பதி, நாட்டரசன் கோட்டை உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர், ருக்மணி-சத்தியபாமா சமேத கிருஷ்ணர் அலங்காரம்.
* சமநோக்கு நாள்.
* சஷ்டி விரதம்.
* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர், கிருஷ்ணர் அவதாரம், சிம்ம வாகனத்தில் உலா.
* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் சந்திர பிரபையில் பவனி.
* குணசீலம், ஆழ்வார் திருநகரி, திருப்பரங்குன்றம், நாட்டரசன் கோட்டை தலங்களில் எம்பெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் அனுமன் வாகனத்தில் பவனி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் காலை சிம்ம வாகனத்தில் பவனி, இரவு முத்துப்பந்தல் அருளிய லீலை.
* சமநோக்கு நாள்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் பவனி.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
* நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயருக்கு 5008 வடை அலங்காரம்.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் வெள்ளி சேஷ வாகனத்தில் பவனி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மோகினி அலங்காரம்.
* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் திருவீதி உலா.
* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர் ராஜாங்க சேவை.
* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் யானை வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் காலை சூரிய பிரபையிலும், இரவு சந்திர பிரபையிலும் புறப்பாடு.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.