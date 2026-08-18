சீனா மற்றும் ரஷியாவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறிய ஆர்டிக் கடல் வழித்தடம்

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு திட்டங்களுடன் உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து இடையூறுகளும் வடக்கு கடல் வழித்தடத்தின் (Northern Sea Route) மூலோபாய முக்கியத்துவத்தை அதிகரித்துள்ளன.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன சரக்கு கப்பல்கள் வடக்கு கடல் வழித்தடத்தில் பயணிக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து, ஆர்டிக் கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதை உலகளாவிய முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றுள்ளது.
அதே ஆண்டின் பிற்பகுதியில் செங்கடலில் வணிகக் கப்பல்கள் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதல்கள், ஐரோப்பாவிற்கும் ஆசியாவிற்கும் இடையிலான மிக விரைவான கடல்வழி போக்குவரத்துக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சூயஸ் கால்வாய் வழியாகச் செல்லும் போக்குவரத்தை பாதித்தன. ஏறக்குறைய 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த அரபு-இஸ்ரேலிய போருக்குப் பிறகு, மோதல் காரணமாக ஏற்பட்ட மிக தீவிரமான போக்குவரத்து இடையூறாக இது அமைந்தது.
5,600 கி.மீ (3,480 மைல்) நீளமுள்ள வடக்கு கடல் வழித்தடம் (Northern Sea Route), ரஷியாவின் ஆர்டிக் கடற்கரைப் பகுதியில் பாரண்ட்ஸ் கடல் (Barents Sea) முதல் பெரிங் நீரிணை (Bering Strait) வரை பரவியுள்ளது.
ஆண்டின் பெரும்பகுதி பயணிக்க முடியாததாக இருந்த இத்தடம், துருவப் பனிக்கட்டிகள் வேகமாக உருகுவதால், காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவாக இப்போது எளிதில் பயணிக்கக் கூடியதாக மாறி வருகிறது.
இப்பகுதியில் ரஷியாவின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதுடன், சூயஸ் கால்வாயில் ஏற்படும் மோதல்கள் மற்றும் கடல் கொள்ளை சம்பவங்கள் போக்குவரத்தை பாதித்து வருவதால், சீன நிறுவனங்களுக்கு ஆர்டிக் பகுதி ஒரு மாற்றுப் பாதையாக அதிக ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மோதல் அல்லது போர்க் காலங்களில் உலகளாவிய தொடர்பை உறுதிசெய்ய, மேற்கத்திய நாடுகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முக்கியக் குறுகிய கடல் வழித்தடங்கள் (chokepoints) இல்லாத ஒரு பாதையைத் தேடும் உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமான சீனாவுக்கு, இத்தடம் மிக முக்கியமானது.
சீனாவின் கடல்சார் உத்தி என்பது தென் சீனக் கடல், கிழக்கு சீனக் கடல் மற்றும் தைவான் ஆகியவற்றுடன் மட்டும் தொடர்புடையது அல்ல. அது சீனா எவ்வாறு உலகளவில் இணைகிறது மற்றும் எவ்வாறு உலகளாவிய இணைப்புத் தொடர்பை உருவாக்குகிறது என்பதோடும் தொடர்புடையது என்று வியன்னாவைச் சேர்ந்த ஆலோசனை நிறுவனமான FACE-ன் நிறுவனரும் புவிசார் அரசியல் உத்தியாளருமான வெலினா சக்கரோவா (Velina Tchakarova) கூறினார்.
"வடக்குக் கடல் வழித்தடம்" இல்லாவிட்டால், சீனா தனது இறக்குமதிகள் மீதான முற்றுகை, இடையூறு மற்றும் குழப்பம் போன்ற பெரும் அபாயங்களை எப்போதும் எதிர்கொள்ள நேரிடும். எனவே, சீனாவின் கண்ணோட்டத்தில் இந்த வழித்தடம் மூலோபாய ரீதியாக முக்கியமானது. இதை மேம்படுத்துவதிலும் இதற்கான வசதிகளை உருவாக்குவதிலும் சீனா முதலீடு செய்வது இயல்பான மற்றும் தர்க்கரீதியான ஒன்றே.
அரசுக்குச் சொந்தமான கோஸ்கோ (Cosco) குழுமத்தால் இயக்கப்படும் முதல் சீன சரக்குக் கப்பல் 2013-ல் வடக்குக் கடல் வழித்தடம் வழியாக பயணம் செய்தது. ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, ‘நியூ நியூ ஷிப்பிங்’ (New New Shipping) என்ற தனியார் நிறுவனம், ஆர்டிக் வழியாக சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே வழக்கமான சேவையைத் தொடங்கியது.
ஆனால், அக்டோபர் மாதத்தில் சீனாவின் நிங்போவிலிருந்து (Ningbo) இங்கிலாந்தின் ஃபெலிக்ஸ்டோவிற்கு (Felixstowe) சீ லெஜண்ட் (Sea Legend) நிறுவனத்தின் இஸ்தான்புல் பிரிட்ஜ் (Istanbul Bridge) என்ற கப்பல் பயணித்தபோதுதான், வடக்குக் கடல் வழித்தடத்தை சீனக் கப்பல்கள் பயன்படுத்துவது பரவலான கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்தப் பயணம் வெறும் 20 நாட்களிலேயே நிறைவடைந்தது. இது மற்ற கடல் வழித்தடங்களைப் பயன்படுத்தும்போது ஆகும் பயண நேரத்தில் ஏறக்குறைய பாதியளவே ஆகும்.
அதன்பிறகு மேலும் பல கப்பல்கள் இவ்வழித்தடத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கின. இந்த கோடைக்காலத்தில், சுமார் 38 சரக்கு கப்பல்கள் (container ships) சீனத் துறைமுகங்களிலிருந்து ஆர்டிக் வழித்தடம் வழியாக ரஷியா அல்லது வடக்கு ஐரோப்பாவிற்குப் பயணம் செய்கின்றன. அவற்றில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை அதே வழியில் திரும்பவும் உள்ளன.
கடந்த ஆண்டில் வடக்குக் கடல் வழித்தடம் வழியாக 17 சீன வணிகக் கப்பல் பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆர்டிக் வழித்தடத்தின் மூலமான பயணம் மிகவும் வேகமானது. சீனாவிலிருந்து செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அல்லது பிற ஐரோப்பிய துறைமுகங்களைச் சென்றடைய சுமார் 30 நாட்களே ஆகின்றன.
சமீபத்திய கப்பல் போக்குவரத்து அட்டவணைகளின்படி, சூயஸ் கால்வாய் வழியாகச் செல்ல சுமார் 45 நாட்களும், நன்னம்பிக்கை முனை (Cape of Good Hope) வழியாகச் செல்ல சுமார் 60 நாட்களும் ஆகின்றன.
வடக்கு கடல் வழித்தடம் (Northern Sea Route) ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை மட்டுமே செயல்பாட்டில் உள்ளது. 2024 மற்றும் 2025-ல் சாதனை அளவிலான போக்குவரத்து நிகழ்ந்த போதிலும், சூயஸ் கால்வாய் வழியாகக் கொண்டு செல்லப்படும் சரக்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இதன் வழியாகச் செல்லும் சரக்குகளின் அளவு மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
இருப்பினும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) அடைப்பு, செங்கடல் தாக்குதல்கள் மற்றும் பிற முக்கிய கடல்வழிப் பாதைகளைச் சுற்றியுள்ள பதற்றங்கள் வரை உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இடையூறுகள், மாற்று வழித்தடங்களின் மூலோபாய முக்கியத்துவத்தை அதிகரித்துள்ளன.