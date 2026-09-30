உலகம்

20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஈராக்கிலிருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேற்றம்: ஈரானின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் என அச்சம்

அமெரிக்கப் படைகள் இவ்வளவு விரைவாக வெளியேறியிருப்பது ஈராக்கின் தற்போதைய பாதுகாப்புச் சூழலுக்கு உகந்தது அல்ல.
US troops withdraw
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Summary

அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியிருப்பதை ஈரான் அரசு மற்றும் அதன் ஆதரவு பெற்ற கிளர்ச்சி படைகள் தங்களது மிகப்பெரிய ராஜதந்திர மற்றும் ராணுவ வெற்றியாக கொண்டாடுகின்றன.

கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக ஈராக்கில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருந்த அமெரிக்க ராணுவப் படைகள், தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இறுதி ராணுவத் தளங்களிலிருந்தும் அதிகாரப்பூர்வமாக முழுமையாக வெளியேறியுள்ளன. 2003-ஆம் ஆண்டு அன்றைய அதிபர் சதாம் உசேனின் ஆட்சியை வீழ்த்துவதற்காக ஈராக்கிற்குள் நுழைந்த அமெரிக்கப் படைகள், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு தற்போது தங்களது இருப்பை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்துள்ளன.

அமெரிக்கப் படைகளின் இந்த வெளியேற்றம் ஈராக் மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும், பிராந்தியத்தில் ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஆயுதக் குழுக்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற கவலையையும் தூண்டியுள்ளது.

அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியிருப்பதை ஈரான் அரசு மற்றும் அதன் ஆதரவு பெற்ற கிளர்ச்சி படைகள் தங்களது மிகப்பெரிய ராஜதந்திர மற்றும் ராணுவ வெற்றியாக கொண்டாடுகின்றன. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம் முழுவதிலும் இருந்து அமெரிக்கப் படைகளை வெளியேற்றுவதையே முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள ஈரானுக்கு, இந்த நகர்வு ஈராக்கில் தனது அரசியல் மற்றும் ராணுவ செல்வாக்கை தடைகளின்றி விரிவாக்க ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.

ஈராக் எல்லைக்குள் செயல்படும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஆயுதமேந்தியப் படைகள் மீது இனி அமெரிக்காவின் நேரடிக் கண்காணிப்போ அல்லது தாக்குதல்களோ இருக்காது என்பதால், அவர்கள் ஈராக்கிய அரச அதிகாரத்தின் மீது அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடும் என்று பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்

அமெரிக்கப் படைகள் இவ்வளவு விரைவாக வெளியேறியிருப்பது ஈராக்கின் தற்போதைய பாதுகாப்புச் சூழலுக்கு உகந்தது அல்ல என்று உள்ளூர் பழங்குடியினத் தலைவர்களும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அமெரிக்கப் படைகளின் உளவுத்துறை மற்றும் வான்வழி ஆதரவு இல்லாத சூழலில், ஈராக்கில் மறைந்து செயல்படும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் பின்தங்கிய உதிரிப் படைகள் மீண்டும் ஒன்றுதிரண்டு தாக்குதல்களை நடத்த வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஈராக் பாதுகாப்புப் படைகள் நாட்டின் முழுப் பாதுகாப்பையும் தன்னிச்சையாகக் கையாளும் அளவுக்கு இன்னும் முழுமையான நிலையை எட்டவில்லை என்ற கவலை நிலவுகிறது.

ஈராக்கில் அமெரிக்கப் படைகளின் வெளியேற்றம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மத்திய கிழக்கில் ஈரான் மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் கை ஓங்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. ஈராக் அரசு தனது நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாப்பதாக கூறினாலும், உள்நாட்டு அமைதியைப் பேணுவதிலும், ஈரானிய ஆயுதக் குழுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் பெரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

ஈரான்
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US troops withdraw
அமெரிக்க படைகள்
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