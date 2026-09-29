ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதால், சிரிய துறைமுகம் வழியாக பெட்ரோல் இறக்குமதியை தொடங்கிய ஈராக்

ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதிகரித்து வரும் எரிசக்தி தேவையைப்பூர்த்தி செய்வதற்காக, நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) சிரியாவின் துறைமுகம் ஒன்றில் ஈராக் எரிபொருள் லாரிகள் பெட்ரோலை ஏற்றிக்கொண்டன. அதேவேளையில், போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவுடன் மத்தியஸ்தர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நீரிணை முடக்கம் உலக பொருளாதாரத்தில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது; இதனால் நாடுகள் மாற்று வழிகளை தேடத் தொடங்கியுள்ளன. மேலும் எரிபொருள் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. போருக்கு முன்பு, உலக அளவில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்த குறுகிய நீர்வழிப்பாதை வழியாகவே கொண்டு செல்லப்பட்டது.
டிசம்பர் 2024-இல் நீண்டகால தலைவர் பஷார் அல்-அசாத்தை பதவியில் இருந்து அகற்றிய இடைக்கால அதிபர் அகமது அல்-ஷாரா தலைமையிலான சிரியா, பானியாஸ் துறைமுகம் வழியாக மாற்று வழியை வழங்குவதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டுள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா உள்ளிட்ட சந்தைகள் இந்த துறைமுகத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றன.
ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதற்கான மாற்று நடவடிக்கையாக, பல மாதங்களாகவே பானியாஸ் வழியாக லாரிகள் மூலம் வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு ஈராக் எண்ணெயை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. தற்போது, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மூன்று மாத ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஈராக், சிரியா வழியாக பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்ய தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான முதல் சரக்கு வியாழக்கிழமையன்று துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, கத்தாரை தளமாக கொண்ட UCC நிறுவனம் பெட்ரோலை வாங்குகிறது; சிரியா போக்குவரத்தை நிர்வகிப்பதோடு, அதற்கான போக்குவரத்து கட்டணத்தையும் பெறுகிறது. பின்னர், வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள இந்த துறைமுகத்தில் இருந்து தென்கிழக்கு சிரியாவில் உள்ள அல்-தன்ஃப் வழியாக நிலம் வழியாக ஈராக்கிற்கு சரக்குகள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
சிரியாவின் அரசுக்கு சொந்தமான 'சிரியன் பெட்ரோலியம் கம்பெனி'யின் துணை தலைவர் அகமது குப்பாஜி நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) கூறுகையில், தினமும் 200 டேங்கர் லாரிகள் மூலம் ஈராக்கிற்கு பெட்ரோல் கொண்டு செல்லும் பணிகளில் சிரியா ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்தார்.
"பிற நாடுகளின் கடல் வழிப்பாதையை பயன்படுத்தி ஈராக்கில் இருந்து சிரியாவிற்கு குழாய் வழித்தடங்களை அமைப்பது குறித்தும் நாங்கள் பரிசீலித்து வருகிறோம்," என்று அவர் அசோசியேட்டட் பிரஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறினார். "எனவே, நாங்கள் தற்காலிக திட்டங்களை மட்டும் பார்க்கவில்லை; மாறாக நீண்ட கால அடிப்படையில் மூலோபாய ரீதியாகச் சிந்திக்கிறோம்."