இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 25 சதவீத வரி விதிக்க அமெரிக்கா முன்மொழிந்தது. இரு நாடுகளும் இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டால், இந்த வரியை 17 சதவீதமாக குறைக்கலாம் என்ற ஒரு விதியும் இதில் உள்ளது. இது ஆசிய போட்டியாளர்களை விட அமெரிக்காவிற்கு ஒரு சிறிய சாதகத்தை அளிக்கிறது.
உற்பத்தி துறைகளில் உள்ள கட்டமைப்பு ரீதியான அதிகப்படியான உற்பத்தி திறன் மற்றும் உற்பத்தி தொடர்பான 16 பொருளாதார அதிகார வரம்புகளில் – சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், சிங்கப்பூர், சுவிட்சர்லாந்து, இந்தோனேசியா, மலேசியா, கம்போடியா, தாய்லாந்து, கொரியா, வியட்நாம், தைவான், வங்கதேசம், ஜப்பான், நார்வே, மெக்சிகோ மற்றும் இந்தியா – அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி நடத்திய விசாரணைகளை தொடர்ந்து இந்த வரி முன்மொழிவு வந்துள்ளது.
முன்மொழியப்பட்ட USTR கட்டணங்களின் கீழ், ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டால், இந்திய இறக்குமதிகள் 17 சதவீத கட்டணத்தை எதிர்கொள்கின்றன. இது வங்கதேசம், கம்போடியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து (18 சதவீத ஒப்பந்த விகிதம்) ஆகிய நாடுகளை விட கணக்கிடப்பட்ட ஒரு சதவீத சாதகத்தையும், வியட்நாம் மற்றும் சீனா (20 சதவீத ஒப்பந்த விகிதம்) ஆகிய நாடுகளை விட மூன்று சதவீத சாதகத்தையும் வழங்குகிறது.
பெரும்பாலும் 15 சதவீதம் முதல் 20 சதவீதம் வரை உள்ள இந்த விகிதங்கள் "உண்மையில் கூடுதல் கட்டணங்கள் அல்ல" என்றும், பொதுவாக ஏற்கனவே உள்ள வரிகளுக்கு மேல் இவை விதிக்கப்படாது என்றும் அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் CNBC-இன் "ஸ்க்வாக் பாக்ஸ்" நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்தார்.
"உண்மையில், இது ஒரு கூடுதல் தொகையாகவே தோன்றும். மொத்தத்தில் கணக்கிட்டு பார்த்தால், இது சில சதவீத புள்ளிகளை மட்டுமே கூடுதலாக வழங்கும்," என்று கிரீர் கூறினார்.
வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் நடத்தும் பேச்சுவார்த்தைகளில், இந்தியா தனது ஆசிய போட்டியாளர்களை விட ஒரு போட்டி நன்மையை வலியுறுத்தி வருகிறது – இந்த கோரிக்கையை வாஷிங்டன் தனது கட்டண விகித முன்மொழிவுகளில் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஒரு சதவீத புள்ளி வித்தியாசம், இந்தியா எழுப்பிய கவலைகளுக்கு தீர்வு காணுமா என்பது உடனடியாக தெளிவாக தெரியவில்லை.
ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பான், தென்கொரியா, தைவான் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள்/பிராந்தியங்கள், வழக்கமான இறக்குமதி வரிகள் உட்பட 15 சதவீத வரி விகிதங்களை எதிர்கொள்கின்றன. இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டால், வியட்நாம் 20 சதவீத வரி விகிதத்தை சந்திக்க நேரிடும்.